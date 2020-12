I due pittbull che nei giorni scorsi hanno terrorizzato il Quadraro, sono stati rintracciati dall'associazione Earth. Ad annunciarlo è stata proprio Earth tramite la sua pagina Facebook ufficiale. L'associazione ha pubblicato la foto dei due cani, chiedendo alle persone che sono state aggredite di contattarla. Il proprietario dei pitbull, infatti, nega che siano loro i responsabili dell'aggressione al bassotto davanti la tabaccheria di via Marco Decumio e dei danni causati ad altri animali. Per questo Earth ha chiesto a tutte le persone che dicono di aver visto qualcosa, di contattarla e procedere con le testimonianze. "Cerchiamo testimoni in grado di riconoscere dalle nostre foto i cani – scrive l'associazione in una nota – In tal modo si potrà procedere nei confronti del proprietario e chi è stato danneggiato potrà agire in sede civile. Con le testimonianze si potrà anche imporre condizioni di detenzione dei cani maggiormente limitative perché si sia sicuri che i fatti della scorsa sera non si ripetano. Possiamo comunque tranquillizzare i residenti che in questo momento i cani non sono in strada. Il proprietario è stato identificato e avvisato delle conseguenze penali se non sarà più attento alla corretta custodia dei suoi cani".

I due pitbull individuati dalle guardie zoofile

Da circa due giorni al Quadraro non si parla d'altro che dei due pitbull che avrebbero seminato il panico del quartiere. C'è chi dice di averli visti attaccare altri cani, chi sostiene che dopo l'aggressione al bassotto abbiano ucciso un cucciolo, chi dice che una signora è stata morsa al braccio per proteggere il suo cane. Insomma, tante voci, tante testimonianze, che alcuni sostengono essere forse un po' esagerate. L'unica aggressione che sembrerebbe essere certa (ma sempre di voci riportate si tratta) – e che se confermata sarebbe molto grave – è quella al bassotto, che verserebbe in condizioni critiche dopo essere stato operato. Dopo decine di chiamate alle forze dell'ordine, i cani sono stati individuati dalle guardie zoofile Earth, che hanno proceduto ai normali controlli di rito. Se e quali danni abbiano creato, adesso spetterà alle forze dell'ordine verificare.