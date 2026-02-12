Trovata l’auto di Alessandro Giannetti nell’Aniene: operazioni di recupero in corso

Alessandro Giannetti

I vigili del fuoco hanno trovato l'auto di Alessandro Giannetti, ma non è ancora chiaro se dentro ci sia il suo corpo. L'hanno individuata grazie a degli strumenti rilevatori che scandagliano il fondale nella tarda serata di ieri, mercoledì 11 febbraio, nell'Aniene all'altezza di Ponte Lucano a Tivoli, in provincia di Roma. Le ricerche si sono interrotte nella notte e sono riprese questa mattina presto, purtroppo rese più difficili dal maltempo.

Gli operatori lavorano per recuperare la macchina, dovrebbe trattarsi proprio della sua Volkswagen grigia. I vigli del fuoco valutano come intervenire in sicurezza, pianificando le operazioni. Sul posto ci sono il Nucleo Speleo Alpino Fluviale e Soccorritori Acquatici (SAF), due imbaracazioni di sommozzatori, funzionario di guardia, la squadra 18 A territoriale Tivoli, un'autogru e il capoturno provinciale.

Ieri trovati targa e paraurti dell'auto

Ieri giornata di ricerche a tappeto, sono stati ritrovati la targa e il paraurti sugli argini del fiume, c'erano delle tracce di pneumatico che conducevano prima contro un albero e poi verso l'Aniene. Le ricerche si sono concentrate nel fiume, con il timore che Alessandro fosse finito in acqua. Sono ore di apprensione per i famigliari. Giannetti si è allontanato intorno alle ore 5 di domenica mattina dell'8 febbraio scorso dopo il turno di lavoro e se ne sono perse le tracce. I famigliari non riuscendosi più a mettere in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

Modifiche alla viabilità su via Tiburtina a Tivoli

Il Comuhne di Tivoli che segue costantemente l'andamento delle ricerche di Alessandro Giannetti per agevolare le operazioni dei soccorritori ha disposto alcune modifiche alla viabilità lungo via Tiburtina. "Giovedì 12 febbraio la dalle ore 8:30 lungo via Nazionale tiburtina all'altezza svincolo Ponte Lucano per i veicoli direzioni Roma c'è l'obbligo di svolta a sinistra in direzione via Maremmana Inferiore – Autostrada.

Per i veicoli in direzione Tivoli c'è il divieto di transito sulla via Nazionale tiburtina all'altezza di Villanova di Guidonia, con possibilità di deviazione verso la complanare della Maremmana o direzione Villanova di Guidonia. I percorsi alternativi sono lungo via di Campolimpido, via degli Orti, via del Colle, via di Quintiliolo. I varchi ZTL di Piazza Massimo e via del Colle sono disattivati".