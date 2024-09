video suggerito

Trova un portafoglio con dentro 500 euro: lo restituisce alla proprietaria e rifiuta la ricompensa Un ragazzo ha restituito alla legittima proprietaria un portafoglio con dentro 500 euro. La vicenda è diventata virale sui social dopo i ringraziamenti della figlia.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo ha trovato un portafoglio con all'interno 500 euro e lo ha restituito alla proprietaria. È accaduto a Ostia. Il post del giovane, che cercava la proprietaria, è diventato virale quando la figlia della donna ha risposto, elogiando l'onestà del ragazzo. La donna, infatti, non pensava di ritrovare addirittura tutto il denaro che aveva all'interno.

"Grazie a Lucian R. che ha pubblicato su Ostia Informa di aver trovato il portafoglio di mia madre con i suoi documenti – le parole della ragazza, riportate da la Repubblica – Con piacevole sorpresa c'erano dentro anche tutti i 500 euro che non erano stati toccati. Sono scesi a portarceli all'appuntamento una coppia di signori romeni di una carineria e umanità unica. Mamma ha voluto ringraziarli con una piccola parte della somma insistendo ma loro non ne hanno proprio voluto sentir ragione. Questo per ribadire che il bene esiste eccome..! Non si può fare sempre di tutta un erba un fascio. A buon intenditor poche parole”.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Seppur rari, casi di persone che restituiscono ingenti somme di denaro al legittimo proprietario ci sono. L'ultimo di cui siamo a conoscenza è avvenuto nel quartiere periferico di Conca d'Oro, con due ragazze che sono andate a citofonare a una signora per ridarle la borsetta con all'interno soldi, portafoglio e chiavi di casa. Come al solito, anche in questo caso il racconto è viaggiato sui social. "Le ragazze – racconta la signora – nella notte del 27 giugno, hanno trovato per strada, davanti alla farmacia Roma una bag con dentro un portafoglio con tutto quello che può contenere un portafoglio e le chiavi di casa. Questi due angeli mi hanno citofonato e mi hanno consegnato tutto senza volere nulla.Grazie Laura, grazie Bea. Grazie angeli. Anche questi sono i nostri giovani".