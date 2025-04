video suggerito

"Samson è andato a mangiare una piadina dopo aver ucciso Ilaria Sula e nascosto il corpo": le parole della gip L'ha uccisa, ha occultato il cadavere e poi è andato a mangiare una piadina da un'amica. Cosa ha fatto Mark Samson dopo essersi liberato del corpo della ex fidanzata Ilaria Sula, definito "insensibile ed inumano" nell'ordinanza firmata dal gip.

A cura di Beatrice Tominic

Ilaria Sula e l'ex fidanzato Mark Samson.

Ha ucciso Ilaria Sula in tarda mattinata a casa sua, ha ripulito la casa delle macchie di sangue, come è poi emerso con l'aiuto della madre. Poi ha nascosto il cadavere in una valigia che ha gettato dalla provinciale verso Poli, giù per un dirupo alle pendici del Monte Guadagnolo. Dopo essersene liberato, è tornato verso Roma. Nel frattempo, però, ha contattato via messaggio un'amica della ex fidanzata Ilaria Sula. È da lei che si è diretto una volta tornato a Roma.

Ilaria Sula.

Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula ed è andato a mangiare una piadina

Una volta arrivato a Roma da Poli, dove aveva appena lasciato la valigia contenente il corpo della ex, i due si sono messi a mangiare una piadina. Era il 26 marzo, l'allarme per la scomparsa di Ilaria Sula era già scattato. L'amica con cui si trovava a cena quella sera non poteva immaginare cosa avesse appena fatto Samson. Mentre mangiavano i due hanno parlato. Avrebbero discusso della possibilità di andare a Bologna, dove vive il ragazzo della giovane, per fargli una sorpresa il giorno del suo compleanno, secondo quanto riportato da Samson in interrogatorio. Secondo quanto spiegato dalla giovane, amica di Sula, invece, sarebbe stato proprio Samson a chiederle di vedersi. Si sarebbero incontrati poco prima delle 20. "Ho conosciuto online una ragazza, la devo incontrare stasera. Mi suggerisci dove comprare dei cornetti da portarle?", le avrebbe chiesto.

Mark Samson, alcuni dei messaggi fra lui e le amiche di Sula, Ilaria Sula.

Qualche giorno dopo, sarà proprio la ragazza a ricontattarlo, per sapere come fosse andata. Lui le ha risposto che l'incontro era saltato. Il 29 marzo, la stessa data della pubblicazione della storia su Instagram dal profilo di Sula in cui diceva di stare bene, le coinquiline avrebbero controllato la posizione del telefonino della giovane il 25 e il 26 marzo che risultava localizzato proprio nell'appartamento di Mark Samson. Quando le amiche di Ilaria gli hanno chiesto cosa ci facesse il cellulare di Ilaria localizzato a casa sua, ha risposto soltanto che quella sera era uscito.

I messaggi di Mark nei giorni successivi ad amiche e famiglia

Mentre tutti e tutte si disperavano per cercare Ilaria Sula, infatti, Samson utilizzava il telefono della giovane per creare dei depistaggi che potessero far pensare ad una scelta di allontanamento da parte della ragazza stessa. "Insensibile ed inumano", è stato definito il giovane nell'ordinanza di fermo firmata dalla gip, con un comportamento che "denota una significativa capacità a delinquere". In sede di confessione ha precisato di non aver premeditato di uccidere la ex.

Dal telefono di Ilaria, però, nei due giorni successivi al femminicidio, ha inviato dei messaggi in cui faceva riferimento ad un viaggio a Napoli, diceva che stava bene e che si trovava in compagnia di amici. Ma il corpo di Ilaria, ormai senza vita, si trovava nascosto nella boscaglia del dirupo del Monte Guadagnolo, in attesa soltanto che fosse ritrovato.