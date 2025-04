video suggerito

La dinamica del femminicidio di Ilaria Sula: come Marc Samson l'ha uccisa e ha occultato il cadavere La dinamica del femminicidio di Ilaria Sula: cosa ha raccontato Marc Samson agli inquirenti, i dettagli nella confessione e nell'ordinanza del gip.

A cura di Enrico Tata

Ilaria Sula e Mark Samson.

Marc Samson ha confessato di aver ucciso l'ex fidanzata Ilaria Sula e per questo è accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Una condotta, quella del ragazzo, definita "fredda", "inumana" e "insensibile" dalla giudice per le indagini preliminari Antonella Minunni, che ha firmato l'ordinanza di convalida del fermo in carcere per l'indagato.

Nell'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Roma la dinamica del femminicidio di Ilaria viene descritta nei minimi dettagli. In sede di interrogatorio, si legge nelle nove pagine scritte dalla giudice, Samson ha riferito di avere avuto una relazione con la ragazza per circa due anni. Si sono conosciuti nel 2023 sul posto di lavoro e a fine aprile si sono messi insieme. "Una relazione con alti e bassi come in ogni rapporto", sostiene Samson.

La relazione tra Marc Samson e Ilaria Sula

La relazione tra i due cambia, secondo il ragazzo, quando lei gli chiede, intorno a gennaio di quest'anno, di fargli vedere i voti degli esami universitari. Lui sostiene che questo è sempre stato un grosso problema, quasi un trauma, fin dai tempi della scuola elementare. Ha in particolare una vera e propria ansia da prestazione nei confronti dei genitori. Ilaria gli dà un ultimatum e gli dice che lo avrebbe lasciato in caso non le avesse permesso di vedere quei voti. A fine gennaio 2025 decidono di prendersi una pausa di riflessione, ma continuano a vedersi. Samson non riesce ad accettare la fine del rapporto con Ilaria e nel corso dell'interrogatorio dice: "Ero pronto a combattere per riavere Ilaria".

A marzo la ragazza gli dice di essersi iscritta a Tinder e lui resta scioccato. Continuano a vedersi, ma la situazione resta altalenante. Il 24 marzo si parlano e Ilaria propone di lasciarsi definitivamente o comunque di prendersi una seria pausa di riflessione. Non si sentono fino alla sera del 25 marzo, quando la ragazza, intorno alle 22, si presenta a casa di Marc con un borsone contenente i vestiti e gli effetti personali che lui aveva lasciato a casa di Ilaria (cuscini, l'anello di fidanzamento e alcuni indumenti). Lui si toglie la collanina che lei gli aveva regalato e Ilaria si mette a piangere (questa la versione di Samson). Poi si mettono a dormire.

La dinamica del femminicidio di Ilaria Sula

La mattina si svegliano e lui, a suo dire, prepara la colazione per entrambi. Su un vassoio sistema il caffè, due panini con la mortadella e un coltello da cucina. In casa c'è anche la madre, mentre il padre è uscito presto per andare a lavoro. Rientrando in stanza vede Ilaria che chatta al telefono, le chiede con chi e lei gli mostra le conversazioni e gli consegna spontaneamente lo smartphone. Lui legge le chat per circa 8 minuti e racconta agli investigatori "di essere rimasto deluso e scioccato per quanto letto". In particolare per alcuni dialoghi con un certo A., conosciuto su Tinder, dal contenuto definito "sessualmente esplicito".

Iaria lo vede arrabbiato, gli strappa il telefono dalle mani e lui, scrive la giudice nell'ordinanza, "preso da un raptus di rabbia e gelosia prendeva il coltello da cucina con la mano sinistra e colpiva Ilaria, da dietro, nel mentre lei si era alzata per riprendersi il telefono". Samson dice di averla colpita due volte sul lato sinistro del collo con il coltello da cucina.

Come Marc si è disfatto del cadavere: per i pm l'ha aiutato la madre

Ilaria muore quasi subito, senza gridare, sostiene Marc. Preso dal panico, va in cucina a prendere due sacchi grandi e una valigia in camera dei genitori. Poi posiziona il corpo all'interno, ma i piedi restano fuori e allora avvolge la valigia con altri sacchi neri. In seguito con dello scottex e dei tappeti, sostiene, pulisce per due ore la stanza da letto. Dopodiché solleva la valigia e si dirige verso l'automobile, parcheggiata a circa cento metri da casa. Torna a casa e prende il sacco contenente gli stracci e il coltello. Verso le 17.30 si dirige verso la Bufalotta e getta il sacco con gli stracci all'interno di un cassonetto dell'immondizia e in seguito si dirige verso Poli, dove arriva alle 19 circa. A quel punto getta la valigia con Ilaria e la spinge già in un dirupo.

Gli inquirenti, tuttavia, non credo a questa ultima parte del racconto del ragazzo: per i pm non può avere agito da solo. Non può aver fatto tutto in tre ore e in pieno giorno senza l'aiuto di qualcuno. La madre, che sicuramente era in casa, circostanza confermata anche da Samson, è stata indagata per concorso in occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori, avrebbe aiutato il figlio a sbarazzarsi del corpo di Ilaria.