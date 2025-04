video suggerito

Era in casa mentre Marc uccideva Ilaria Sula: perché la madre è indagata per occultamento di cadavere La madre di Marc Samson, ascoltata oggi negli uffici della questura, è stata indagata per concorso in occultamento di cadavere. Era in casa quando è stato commesso il femminicidio di Ilaria Sula. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mark Samson.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Ilaria Sula a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La madre di Marc Samson è stata ufficialmente indagata, come abbiamo riportato ieri, per concorso in occultamento di cadavere. Oggi è stata interrogata negli uffici della questura di Roma, assistita dall'avvocato Fabrizio Gallo. Quest'ultimo ha dichiarato alla stampa che il padre di Marc non era in casa quando è stato commesso il femminicidio di Ilaria Sula: "Non sarà ascoltato oggi. È assodato, non era in casa: rientra la sera e l'omicidio avviene a metà mattina". La madre, invece, era in casa e "adesso sta chiarendo quali sono state le sue condotte".

L'ipotesi dei pm: la mamma ha aiutato Marc a disfarsi del corpo di Ilaria

L'ipotesi degli inquirenti è che la donna abbia aiutato il figlio a sistemare il cadavere della studentessa 22enne all'interno di una valigia e a trasportarlo nel bosco di Poli, provincia di Roma, dov'è stato poi ritrovato dalle forze dell'ordine. Secondo i pm, infatti, alcuni dettagli della versione di Samson non corrisponderebbero alla verità: ha detto di essersi disfatto da solo del cadavere, in tre ore e in pieno giorno. Circostanze che non appaiono credibili agli occhi degli investigatori.

L'avvocato di Samson: "Il ragazzo deve pagare"

"Adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. E' l'unica cosa che mi sento al momento di dire. Oggi sono in corso i funerali ci associamo al dolore della famiglia, noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave", ha aggiunto ancora l'avvocato Gallo. A Terni, infatti, si è conclusa nel primo pomeriggio la cerimonia funebre. Un lungo corteo ha accompagnato la bara bianca coperta di rose fino al cimitero comunale, con la mamma, il papà, la madre e il fratello di Ilaria che, stretti in un lungo abbraccio, hanno seguito il carro funebre fino al luogo della sepoltura. Lì si è svolta una breve cerimonia con rito islamico.