"Insensibile e inumano": cosa c'è scritto nell'ordinanza di fermo di Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula Il comportamento di Marc Samson, accusato del femminicidio di Ilaria Sula, è stato definito "inumano e insensibile" nell'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Roma.

A cura di Enrico Tata

Ilaria Sula e l'ex fidanzato Mark Samson

"Inumano e insensbile": così viene descritto il comportamento di Marc Samson nell'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Roma, Antonella Minunni. Nove pagine in cui la giudice spiega i motivi per cui ha convalidato l'arresto del 23enne con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

L'ordinanza del gip: da Samson condotta inumana e insensibile

Ilaria Sula, scrive Minunni, è stata "aggredita brutalmente da una persona di cui lei si fidava mediante l'utilizzo di un coltello da cucina, per poi essere riposta in una valigia e gettata in un dirupo". Il gip parla di un "raptus di rabbia incontrollato" da parte di Samson, che ha agito alla vista dei messaggi scambiati dalla ragazza con una terza persona. Una condotta, quella del ragazzo, definita "inumana e insensibile".

La condotta del ragazzo "denota una significativa capacità a delinquere". Ilaria Sula "è stata aggredita brutalmente da persona di cui lei si fidava, in ambiente familiare, mediante l'utilizzo di un coltello da cucina usato con estrema violenza, per poi essere riposta in una valigia e buttata in un dirupo al pan di un oggetto, dopo avere pulito per due ore la camera in cui si è verificato l'omicidio, tutti indici di grave inumanità e insensibilità da parte dell'odierno indagato. Sussiste inoltre il pericolo di reiterazione del reato, desumibile dalla stessa gravità della condotta a lui ascritta e dalla personalità dell'indagato, connotata da freddezza, insensibilità e atteggiamenti in parte fortemente manipolatori".

Da Samson comportamento "freddo e razionale"

In sede di interrogatorio Samson ha detto di avere ucciso Ilaria "per gelosia". Un movente che evidentemente viene confermato anche dalle indagini degli inquirenti. "Egli infatti ha agito spinto dalla rabbia e gelosia provata una volta scoperti i messaggi che Ilaria aveva ricevuto da un altro ragazzo, cosi come riferito in sede di interrogatorio, Rabbia, frustrazione e paura ossessiva di perdere Ilaria, sono sentimenti che il Samson prova in tutti questi mesi. Lui non accetta la fine della relazione, né il fatto che la ragazza conosca altre persone", si legge nell'ordinanza.

Samson, scrive ancora la giudice, "ha dimostrato un comportamento freddo e razionale nel suo agire. Ciò che colpisce è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva all'omicidio di Ilaria. Nonostante egli avesse detto più volte di non riuscire a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei, dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere della ragazza, riesce a rientrare nella normalità sin da subito, come se nulla fosse successo".

L'avvocato di Samson: "Deve pagare"

"I genitori del ragazzo sono distrutti dal dolore, increduli, ancora sotto shock, spaventati e chiedono sincero perdono per tutto quello che è successo", ha dichiarato l'avvocato Paolo Foto, difensore della madre del 23enne. La donna è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti, la mamma ha aiutato il figlio a sistemare il corpo di Ilaria all'interno di una valigia e a sbarazzarsi del cadavere in un bosco di Poli, dove in seguito è stato ritrovato.

"Adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. E' l'unica cosa che mi sento al momento di dire. Oggi sono in corso i funerali ci associamo al dolore della famiglia, noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave", ha fatto sapere Fabrizio Gallo, il legale di Marc Samson.

A Terni i funerali di Ilaria Sula

A Terni, intanto, si è tenuto il funerale di Ilaria Sula. Un lungo corteo ha accompagnato il feretro della ragazza fino al cimitero della città umbra, dove si è svolto un breve rito islamico. "Siamo qui per salutare per l'ultima volta mia figlia Ilaria che ora è in cielo. Non meritava questa fine mia figlia, perche' era veramente una figlia d'oro, un angelo. Quello che ha fatto questo ha avuto un gran coraggio. Deve marcire in carcere. Chiediamo che sia fatta chiarezza e giustizia. Ringraziamo la polizia", ha detto Flamur Sula, padre di Ilaria.