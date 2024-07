video suggerito

Perde chiavi e portafoglio, due ragazze le riportano tutto a casa: “Sono due angeli” “Hanno trovato per strada un portafoglio e le chiavi di casa. Mi hanno citofonato e riportato tutto senza volere niente in cambio: sono due angeli”, il racconto sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Una storia a lieto fine di quelle che non sempre capita di vedere. È successo qualche giorno fa nel quartiere di Conca d'Oro, nel quadrante a Roma nord est della capitale dove una donna stava camminando per le strade della zona quando ha perso una borsetta contenente degli effetti personali, fra cui un portafoglio e le chiavi di casa. Due ragazze l'hanno trovata per terra, l'hanno aperta per vedere di cosa si trattasse e si sono messe alla ricerca della legittima proprietaria.

"Mi hanno citofonato e hanno consegnato tutto senza volere nulla – ha detto la proprietaria della borsina persa in strada, raccontando la vicenda sui social network – Sono due angeli".

Il racconto sui social network

"Vorrei ringraziare attraverso questo gruppo due ragazze, Laura e Bea", esordisce la donna in un post condiviso all'interno di un gruppo di quartiere. "Le ragazze nella notte del 27 giugno, hanno trovato per strada, davanti alla farmacia Roma una bag con dentro un portafoglio con tutto quello che può contenere un portafoglio e le chiavi di casa – continua a spiegare, ringraziandole – Questi due angeli mi hanno citofonato e mi hanno consegnato tutto senza volere nulla.Grazie Laura, grazie Bea. Grazie angeli. Anche questi sono i nostri giovani".

Le reazioni degli utenti

In molti, una volta letta la storia, sono rimasti colpiti dal comportamento delle due giovani. "Bravissime, ragazze – scrive un'utente – questo vostro gesto perbene e sincero vi ritornerà con il doppio della gratificazione e della benevolenza, davvero brave".

O, ancora: "Complimenti a loro, alle bravissime ragazze e complimentoni ai loro genitori che le hanno saputo educare ad essere persone per bene, senza nessun premio finale!", aggiunge un'altra. Ma non tutti sono della stessa opinione: "Brave le ragazze, ma non credo che debbano ricevere nessun premio. Hanno fatto soltanto il loro dovere", conclude un'altra.