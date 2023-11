Tromba d’aria a Fregene, il maltempo colpisce il litorale romano: caduti 3 grossi pini Tromba d’aria. Fregene, litorale romano. Poco prima delle 8 di oggi, domenica 5 novembre, sono caduti tre grossi pini, uno dei quali su via Castellammare, la strada principale di Fregene.

Tromba d'aria a Fregene, frazione di Fiumicino, litorale a Nord di Roma. Poco prima delle 8 di oggi, domenica 5 novembre, sono caduti tre grossi pini, uno dei quali su via Castellammare, la strada principale di Fregene. Gli altri due sono caduti poco lontano e uno all'interno del giardino di una villa, causando danni a recinzioni e siepi. Inoltre, stando a quanto si apprende, il vento ha divelto il tetto di un garage e danneggiato quello di una casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile per accentuare eventuali altri danni e per mettere in sicurezza strutture e alberature. Sul posto anche l'assessore all'Ambiente del comune di Fiumicino, Stefano Costa, che in una diretta Facebook ha spiegato:

"C'è stata una tromba d'aria, ci sono i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile. Questo è uno dei pini colpiti dalla tromba d'aria in via di Castellammare, è stato sradicato dal terreno. La Protezione Civile sta compiendo verifiche su un altro pino, che sembra in difficoltà. Adesso sembra che il tempo stia migliorando un po', ci auguriamo che la giornata migliori. È dura, ma resistiamo".

Il maltempo ha causato danni e disagi anche a Roma, dove un grosso albero è caduto su un convoglio del Tram 8 a Trastevere. La linea è stata interrotta e sostituita da bus navetta, perché l'albero ha danneggiato i fili elettrici del tram. Stando a quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito.

Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo valida fino al tardo pomeriggio. Poi le condizioni meteo miglioreranno per tutta la giornata di domani. Previsto maltempo, invece, per quanto riguarda la giornata di martedì.