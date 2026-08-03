Treno deraglia dopo aver investito due mucche: passeggeri scendono sui binari, circolazione sospesa a Monterotondo

Circolazione sospesa dopo che, a seguito dell’investimento di due mucche, un treno è deragliato a pochi passi dalla Capitale.

I passeggeri scesi sui binari fra Monterotondo e Fara Sabina, a pochi passi dalla Capitale.

Circolazione ferroviaria sospesa fra Monterotondo e Fara Sabina per l'investimento di animali sulla linea. Dopo aver investito due mucche che si trovavano sui binari, il treno è deragliato. I fatti sono avvenuti questa mattina, verso le 5.10. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

Treno investe due mucche e deraglia

Come anticipato, i fatti sono avvenuti verso le ore 5.1o della mattina di oggi, lunedì 3 agosto 2026, quando un treno che stava viaggiando a pochi passi dalla Capitale, fra Monterotondo e Fara Sabina, in prossimità della stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti, ha investito due mucche. L'impatto è stato talmente forte che il treno è deragliato poco dopo, a circa un chilometro dalla stazione di Piana Bella.

Il treno deragliato.

Treno deraglia vicino Roma con 450 passeggeri a bordo

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, verso le ore 5.50, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la Squadra VF 5/A per prestare assistenza al treno deragliato e ai passeggeri che si trovavano a bordo, circa 450. Ferrovie di Stato ha predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo delle persone che si trovavano a bordo del treno deragliato all'altro: le operazioni si sono svolte con il supporto del personale dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie, garantendo il trasferimento in condizioni di sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti.

Circolazione ferroviaria sospesa fra Monterotondo e Fara Sabina

A circa due ore dai fatti la circolazione ferroviaria resta ancora sospesa fra Monterotondo e Fara Sabina, come si legge nella sezione avvisi di Trenitalia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale della società ferroviaria, anche gli agenti delle forza dell'ordine.

In particolare, come si legge nella nota, "i treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi, i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni": Per ovviare al disservizio, però, sono state attivate "corse con bus tra Monterotondo e Fara Sabina per i collegamenti Regionali