Tredicenne precipita dal balcone di casa dopo essere tornato da scuola: è grave

È grave un ragazzino di tredici anni caduto dal balcone di casa nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre. Da quanto si apprende il giovane è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale. Ha riportato diverse lesioni e trumi e si trova ricoverato in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito finora l'episodio è successo quando l'adolescente è rientrato da scuola. Si trovava nell'abitazione in cui vive con la famiglia al terzo piano di un palazzo. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento il giovane è precipitato nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario.

Date le condizioni del ragazzo, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Gli operatori hanno preso in carico il giovane paziente e lo hanno trasportato al Policlinico Agostino Gemelli, per le cure del caso. Si trova ricoverato con prognosi riservata per diversi traumi. Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito. I militari cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto, per capire se si sia tratatto di un incidente o di un gesto volontario.

A Roma un bambino è caduto dal balcone

Ieri mattina un bambino di dieci anni è caduto da un balcone in zona Tiburtina a Roma. Il piccolo sarebbe precipitato dal terzo piano dell'abitazione dei genitori, mentre si sporgeva per salutare la sorella. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Indaga la polizia.