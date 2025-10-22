roma
video suggerito
video suggerito

Tredicenne precipita dal balcone di casa dopo essere tornato da scuola: è grave

Tragedia sfiorata nel Frusinate, dove oggi pomeriggio un 13enne è caduto dal balcone di casa, dopo essere rientrato da scuola. Indagano i carabinieri.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Alessia Rabbai
67 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

È grave un ragazzino di tredici anni caduto dal balcone di casa nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre. Da quanto si apprende il giovane è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale. Ha riportato diverse lesioni e trumi e si trova ricoverato in prognosi riservata.

Ricoverato in prognosi riservata con diversi traumi

Secondo quanto ricostruito finora l'episodio è successo quando l'adolescente è rientrato da scuola. Si trovava nell'abitazione in cui vive con la famiglia al terzo piano di un palazzo. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento il giovane è precipitato nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario.

Date le condizioni del ragazzo, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Gli operatori hanno preso in carico il giovane paziente e lo hanno trasportato al Policlinico Agostino Gemelli, per le cure del caso. Si trova ricoverato con prognosi riservata per diversi traumi. Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito. I militari cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto, per capire se si sia tratatto di un incidente o di un gesto volontario.

Leggi anche
Si toglie la vita a 14 anni, polverone mediatico sui presunti bulli. La Garante: "Anche loro devono essere tutelati"

A Roma un bambino è caduto dal balcone

Ieri mattina un bambino di dieci anni è caduto da un balcone in zona Tiburtina a Roma. Il piccolo sarebbe precipitato dal terzo piano dell'abitazione dei genitori, mentre si sporgeva per salutare la sorella. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Indaga la polizia.

Cronaca
Frosinone
67 CONDIVISIONI
Immagine
Onore e bandiere nere: la sede dei camerati ultras accusati dell'omicidio dell'autista del bus
Si stringe il cerchio su altri ultras: test del dna sui possibile complici
L'intercettazione: "Forse dovevo mirare più in basso"
Si cercano i complici dei tre ultras fermati
Il 20enne fermato in lacrime: "Mi dispiace, vorrei scusarmi con la famiglia"
Per la consigliera reatina di Fratelli d'Italia la responsabilità morale è di Ilaria Salis
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views