Si sporge per salutare la sorellina, bambino di 10 anni cade dal balcone: è grave

Un bambino di 10 anni è caduto dal balcone di casa intorno alle 11.30 in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina a Roma. Si sarebbe sporto per salutare la sorella che usciva dal portone in quel momento. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù. Indaga la polizia.

I soccorsi su via De Ritis.

Attimi di terrore nella tarda mattinata di martedì 21 ottobre a Roma, dove, intorno alle 11.30, un bambino di dieci anni è precipitato dal balcone della propria abitazione in via Beniamino De Ritis, nel quartiere Tiburtina. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe affacciato per salutare la sorella che in quel momento stava uscendo dal portone d'ingresso. Nel tentativo di sporgersi, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto da diversi metri d’altezza.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il bambino, lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. È stato intubato e le sue condizioni sono gravi.

Al momento dell’incidente, la madre si trovava in casa. Gli agenti della polizia di Stato, intervenuti sul luogo della tragedia, stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità mentre il piccolo lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù.