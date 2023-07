Travolto e ucciso da un treno: l’uomo è stato investito nei pressi della stazione Roma Prenestina L’incidente è avvenuto giovedì 6 luglio, intorno alle 23 di sera. L’identità della vittima resta ancora ignota, sul posto gli agenti della polizia ferroviaria di Roma Termini che conducono le indagini. Da giugno, almeno altri tre casi analoghi.

A cura di Teresa Fallavollita

Un uomo è stato investito e ucciso da un convoglio in transito nei pressi della stazione Roma Prenestina. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera, giovedì 6 luglio. L’uomo, che deve essere ancora identificato, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal mezzo.

Sono in corso le indagini degli agenti della polizia ferroviaria di Roma Termini che dovranno far luce sulla dinamica dei fatti. Al momento, non si sa ancora nulla dell’uomo coinvolto nel drammatico incidente, nemmeno l’età.

I casi precedenti

Pochi giorni fa, la notte tra l’1 e il 2 luglio, a Cassino (Frosinone) è stato registrato un incidente analogo, in cui ha perso la vita un ragazzo di circa 30 anni. Il giovane, non ancora identificato, è stato investito da un treno diretto verso Sud, all’altezza della stazione ferroviaria di Villa Santa Lucia. A nulla è valso l’intervento dei soccorsi, il ragazzo è morto sul colpo.

Un altro caso simile si era verificato la settimana precedente, questa volta a Campoleone, in provincia di Latina. Alle prime ore del mattino del 27 giugno, lungo la linea ferroviaria che collega Pomezia a Campoleone era stato rinvenuto il corpo privo di vita di un ventenne. Se inizialmente si era ipotizzato anche di un possibile omicidio, le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno fatto luce sulla dinamica dell’incidente, decretando il suicidio del giovane.

Il ragazzo era originario della Sicilia, dove viveva con la moglie e i figli, e la notte del 27 giugno stava percorrendo la tratta della linea ferroviaria Siracusa-Milano. Si sarebbe tolto la vita lanciandosi nel vuoto all’altezza di Campoleone, dopo aver rotto il finestrino della porta dell’ultimo vagone con un martello frangivetro.

Sempre a giugno, a inizio mese, un altro uomo è stato investito da un treno presso la stazione di Trastevere, morendo sul colpo. L’incidente ha avuto luogo il 2 giugno, intorno a mezzogiorno. L’uomo, probabilmente senza fissa dimora, è stato travolto e ucciso dal passaggio di un convoglio.