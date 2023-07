Ragazzo travolto nella notte da un treno a Cassino: è morto sul colpo L’incidente è avvenuto la scorsa notte nei presis della stazione ferroviaria di Villa Santa Lucia. Non ancora identificata la vittima.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

A Cassino, provincia di Frosinone, un ragazzo di circa 30 anni è stato investito e ucciso da un treno diretto verso Sud. L'incidente è avvenuto la scorsa notte nei presis della stazione ferroviaria di Villa Santa Lucia. Stando a quanto ricostruito, il macchinista ha cercato di fermare il treno in tempo, ma non è riuscito a evitare l'impatto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori dell'Ares 118, ma il personale medico non ha potuto fare niente per il giovane.

La dinamica dei fatti è ancora incerta e il lavoro degli agenti della polizia ferroviaria di Cassino è tuttora in corso. La vittima, per il momento, ancora non è stata identificata dalle forze dell'ordine. Dovrebbe essere residente in zona.

IN AGGIORNAMENTO