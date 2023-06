Treno investe una persona a Roma Trastevere, corse sospese e ritardi per Fiumicino e Viterbo L’incidente attorno a mezzogiorno. Corse cancellate e ritardi fino a 2 ore sulle tratte Roma-Fiumicino Aeroporto e Roma-Viterbo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una persona è stata investita da un treno in prossimità della stazione Roma Trastevere. L'incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 2 giugno 2023. Nel Nodo di Roma, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Roma Trastevere. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e le forze dell'ordine che hanno avviato i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. "Le autorità competenti – informa Rfi – sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti".

Ritardi fino a 2 ore e cancellazioni per Fiumicino Aeroporto e Viterbo

A causa dell'incidente la circolazione ferroviaria sta subendo disagi e rallentamenti. I treni delle relazioni Roma-Fiumicino Aeroporto e Roma-Viterbo subiranno rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. Al momento non si conoscono l'identità e le condizioni di salute della vittima dell'incidente.

Bisognerà attendere l'esito degli accertamenti delle autorità per avere un quadro più preciso di quello che potrebbe essere accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini riprese dalle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire gli attimi immediatamente precedenti e quelli successivi all'incidente ferroviario.