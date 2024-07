video suggerito

Tragedia sulla linea ferroviaria Roma-Cassino: treno travolge e uccide un uomo Non c’è stato nulla da fare per l’uomo travolto dal treno nella stazione di Valmontone lungo la linea ferroviaria Roma-Cassino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia lungo la linea ferroviaria Fl6 Roma-Cassino, che è stata temporaneamente interrotta per diverse ore poi ripristinata, per l'investimento di una persona. Un treno ha travolto e ucciso un uomo, del quale non è stata ancora resa nota l'identità. L'episodio è accaduto ieri, sabato 6 luglio, all'altezza dell'ingresso della stazione di Valmontone. L'identità della vittima non è stata resa nota, non aveva con sé i documenti.

Il treno in transito lo ha travolto e ucciso

Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti, che hanno portato all'investimento mortale erano circ le ore 13.30. L'uomo si trovava in prossimità dei binari per cause non note e ancora in corso d'accertamento, quando il treno in transito lo ha travolto e ucciso. Il macchinista alla guida del convoglo infatti lo ha visto solo all'ultimo e non è riuscito a frenare in tempo per evitare di centrarlo.

Il decesso sul colpo

Arrivata la segnalazione al Numero delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per un uomo che era stato investito da un treno, sul posto alla stazione di Valmontone è giunto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. Una corsa contro il tempo, che purtroppo però si è rivelata inutile. Il decesso è sopraggiunto sul colpo e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Accertamenti della polizia ferroviaria

Presenti sul luogo dell'incidente oltre ai sanitari gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinmica dell'accaduto. Non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un incidente. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.