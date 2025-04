video suggerito

Incidente mortale all'alba a Roma: 19enne al volante travolge e uccide un uomo su via Trionfale L'incidente mortale su via Trionfale. La vittima è un uomo di 47 anni travolto mentre attraversava la strada.

A cura di Redazione Roma

Un tragico incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi martedì 15 aprile, su via Trionfale alla periferia Nord di Roma. Erano circa le 4.30 del mattino quando un pedone è stato travolto da un'auto all'altezza del civico 8745. Al volante della Lancia Y un ragazzo di diciannove anni, neopatentato, che si è fermato a prestare soccorso.

La vittima è un uomo di quarantasette anni di nazionalità peruviana. Quando il personale sanitario del 118 giunto a bordo di un'autoambulanza lo ha soccorso, ormai per lui non c'era più niente da farem e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in conseguenza all'impatto, violentissimo, con l'auto.

All'Ospedale Sant'Andrea è stato invece trasferito il giovane al volante della vettura coinvolta, dove in stato di choc è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e al test alcolemico come prassi.

Sul posto sono intervenuti poi gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ai rilievi è stato chiuso un tratto di via Trionfale e l'accesso al Grande Raccordo Anulare su via Cassia, con inevitabili ripercussioni negative alla circolazione.