Cadavere sui binari del treno: cancellazioni e ritardi fino a 150 minuti sulla linea Roma- Napoli Un cadavere è stato rinvenuto sui binari del treno fra Campoleone e Pomezia. Disagi per i viaggiatori sui treni Intercity e Regionali con cancellazioni e ritardi fino a 150 minuti.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È stato rinvenuto alle prime ore della mattina lungo la linea ferroviaria che collega Pomezia a Campoleone, fra le province di Roma e Latina, il corpo privo di vita di un uomo. La prima comunicazione da parte di Trenitalia è arrivata alle ore 4: "Tra Pomezia e Campoleone per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria".

Dopo il ritrovamento, il traffico ferroviario è stato fortemente rallentato per permettere, come si legge sul sito di Trenitalia, gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria per recuperare il cadavere, non ancora identificato e eseguire i primi accertamenti.

La linea che collega Pomezia a Campoleone è stata sospesa dalle ore 4 di questa mattina, ma si registrano disagi sull'intera rete ferroviaria fra Napoli e Roma con convogli cancellati e ritardi fino a 150 minuti.

Treni Intercity in ritardo e soluzioni alternative

Sono molti i disagi registrati stamattina a causa del ritrovamento del cadavere. In particolare, sono instradati sul percorso alternativo tra Roma e Napoli via Cassino con maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti i treni Intercity:

• IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

• IC 701 Roma Termini (6:26) – Battipaglia (9:40)

• IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:02)

• ICN 797 Torino Porta Nuova (19:30) – Salerno (9:45)

Questi treni non fermano a Formia, Latina e Aversa. I passeggeri diretti a Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni Regionali utili.

• ICN 1963 Milano Centrale (20:10) – Siracusa (15:48)

• ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) – Torino Porta Nuova (14:40) non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri diretti a Formia e Latina possono utilizzare i primi treni Regionali utili da Napoli Centrale.

• ICN 799 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11) non ferma a Latina, Formia e Aversa.

I passeggeri diretti a Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni Regionali utili da Napoli Centrale.

Treni Intercity parzialmente cancellati

Oltre a non effettuare le fermate di Latina, Aversa e Formia, alcuni treni Intercity vedono il proprio percorso parzialmente cancellato. In alcuni casi la partenza è stata spostata in un'altra stazione, in altri, invece, il percorso termina prima del previsto. Anche in questo caso, i passeggeri diretti nelle stazioni in cui non viene effettuata fermata possono utilizzare i primi treni regionali utili.

• IC 590 Salerno (8:58) – Firenze Campo Marte (15:19) oggi ha origine da Roma Tiburtina.

I passeggeri in partenza da Salerno e diretti a Napoli Centrale possono utilizzare il treno R 5578 Cosenza (5:58) – Napoli Centrale (10:10), dove trovano proseguimento con i primi treni Regionali utili.

• ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (11:22) di lunedì 26 giugno termina la corsa a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00) o il treno FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50).

La situazione sui treni regionali

Sebbene siano suggeriti come soluzione alternativa per chi non riesce a raggiungere le fermate intermedie con l'intercity, anche i treni regionali subiscono cancellazioni e forti ritardi fino a 30 minuti. Per maggiori informazioni, come suggerito da Trenitalia, è possibile visitare la pagina "Cerca treno".