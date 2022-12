Travolto da un tir pirata, muore dopo un mese d’agonia: caccia al conducente Il 72enne ferito gravemente in un incidente sull’A1 è morto in ospedale dopo un mese d’agonia. Il fratello alla guida è indagato per omicidio stradale, mentre è caccia al conducente del tir pirata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta l'uomo di settantadue anni travolto e ferito gravamente da un tir pirata lo scorso 25 ottobre sull'autostrada A1 nel territorio tra Anagni e Frosinone. È morto al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dopo un mese d'agonia. Come riporta Il Messaggero sulla vicenda la Procura ha aperto un'inchiesta e indaga per omicidio stradale. Ad essere iscritto nel registro degli indagati è il fratello sessantaseienne della vittima che al momento del sinistro era alla guida dell'auto. Si tratta di un atto dovuto, per svolgere gli accertamenti necessari a far luce sul decesso. Gli investigatori infatti vogliono capire se la morte dell'uomo sia riconducibile alle conseguenze dell'incidente oppure se sia imputabile alla grave malattia di cui soffriva. Gli agenti della polizia stradale cercano il conducente del tir che ha urtato lateralmente l'auto a bordo della quale viaggiavano i due fratelli e la sorella e lavorano per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

L'incidente in cui è rimasto coinvolto l'anziano che è morto dopo un mese in ospedale

Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine il settantaduenne era a bordo della Peugeot guidata dal fratello e con i due viaggiava anche la sorella, quando un tir li ha urtati all'altezza del chilometro 807.8, facendo ribaltare l'auto più volte e facendola finire sul New jersey. La scena è avvenuta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico i feriti. Nel frattempo il conducente del mezzo pesante è scappato, proseguendo la sua marcia, senza fermarsi a prestare soccorso. Ad avere la peggio nello schianto è stato il settantaduenne, date le sue condizioni di salute è statato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato con urgenza in volo al Gemelli. Fratello e sorella sono stati invece presi in carico dai paramedici con l'ambulanza e trasferiti all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.