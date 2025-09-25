Travolta e uccisa a 35 anni a Fiumicino, conosceva l’uomo al volante: ipotesi femminicidio

Forse quello a Fiumicino non è stato un incidente: gli inquirenti vogliono chiarire se l’uomo abbia travolto e ucciso volontariamente la 35enne.

Potrebbe non essersi trattato di un incidente quello in cui ha perso la vita S.B. a Fiumicino nella serata di martedì scorso. La donna stava attraversando la strada nel quartiere di Isola Sacra quando è stata falciata da un'automobile guidata da un uomo. Per la donna non c'è stato niente da fare, è morta sul colpo. L'uomo al volante è stato immediatamente denunciato per omicidio stradale.

Ulteriori verifiche, però, hanno permesso di accertare che l'uomo al volante conosceva la donna investita. I due sarebbero stati legati da una relazione sentimentale e prima del tragico incidente avrebbero avuto una violenta lite. Per questo gli inquirenti vogliono fare chiarezza sul caso: la posizione dell'uomo, un trentaseienne, è al vaglio degli inquirenti. La loro ipotesi è che l'uomo possa aver agito volontariamente e che, di conseguenza, possa essersi trattato di un femminicidio. Il caso, di cui si stanno occupando gli agenti della polizia locale di Fiumicino, ora è coordinato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Il drammatico incidente a Fiumicino

Il trentaseienne denunciato al momento èindagato per omicidio stradale: qualora il dolo venisse confermato, però, la sua situazione potrebbe peggiorare e l'accusa diventare quella di omicidio volontario.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il terribile incidente è avvenuto martedì scorso, in prima serata. La donna è stata falciata da una Smart che l'avrebbe investita in pieno e trascinata per diversi metri. L'uomo si sarebbe subito fermato a prestare soccorso. Sottoposto ai test di rito, è poi risultato positivo all'alcol test. Ora spetta agli inquirenti chiarire cosa sia davvero accaduto martedì scorso. Al momento chi indaga sta cercando di raccogliere le testimonianze dei presenti per poi confrontarle con i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di riuscire a ricostruire con chiarezza e sicurezza l'accaduto.

Per cercare di comprendere la natura del legame fra la donna investita e uccisa e l'uomo alla guida, sono stati posti sotto sequestro entrambi i telefonini. Probabilmente gli inquirenti vogliono passare al vaglio i messaggi fra i due prima di sbilanciarsi ulteriormente sulla vicenda.

Travolta e uccisa a Fiumicino: attesa l'autopsia

Ulteriori dettagli arriveranno dopo l'autopsia sul corpo della donna, la cui salma è già stata trasferita in obitorio dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Nei confronti dell'automobilista, invece, si procede per omicidio stradale come atto dovuto per consentire le indagini.