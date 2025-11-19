Travolse e uccise turista in vacanza a Roma: condannato automobilista per la morte di Laura Pessina

Condannato a 2 anni e mezzo l’uomoche investì e uccise Laura Pessina in via del Teatro di Marcello nel 2023. La famiglia: “Nessuno potrà restituircela”.

Laura Pessina, investita a Roma il 17 ottobre 2023

Laura Pessina, 58 anni di Monza, è morta dopo essere stata investita da un suv su via del Teatro di Marcello mentre si trovava in vacanza a Roma il 17 ottobre 2023. A due anni di distanza l'automobilista ottantenne che l'ha travolta è stato condannato in primo grado a due anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo con sospensione condizionale della pena.

"Nessuno restituirà Laura alla sua famiglia"

Una sentenza non accolta con favore dai rappresentanti legali della famiglia Pessina, il gruppo Giesse Risarcimento Danni. I parenti hanno ottenuto un risarcimento dei danni in via stragiudiziale, "ma la signora Pessina ha lasciato il marito e i due figli, Alice e Fabio – ha commentato Paolo Ciceroni, responsabile di Giesse per Roma – nessuno restituirà più Laura alla sua famiglia; la sospensione della pena concessa all’automobilista, grazie alla quale non farà nemmeno un giorno di carcere, è motivo di ulteriore, pesante sconforto per tutti loro, come se già non fosse insopportabile l’immenso dolore con il quale sono costretti a convivere da quel tragico ottobre".

Laura Pessina, morta dopo essere stata investita su via del Teatro di Marcello

Laura Pessina era una parrucchiera residente a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Con il marito e la suocera erano a Roma per festeggiare il compleanno della donna novantenne e assistere all'udienza del mercoledì di Papa Francesco. È stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali di via del Teatro di Marcello all'altezza di via di Montanara.

Un suv Mercedes ha tentato un sorpasso illegale e ha colpito lei e il marito, che sono stati portati in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni. Qui la donna non ce l'ha fatta ed è deceduta poco più di 24 ore dopo, mentre il marito è sopravvissuto. Illesa, invece, la suocera di Laura Pessina, che ha assistito impotente all'incidente.