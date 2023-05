Travolge 13enne in bici e scappa, l’appello del padre: “Quella bestia non si è neanche fermata” “Mio figlio è stato travolto e lasciato agonizzante sull’asfalto: aiutatemi a risalire all’autore di questo terribile gesto”, ha scritto nel post diventato virale in breve tempo su Facebook.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

È accaduto nella serata di domenica 30 aprile: un ragazzino di 13 anni è stato travolto da un pirata della strada mentre stava andando in bicicletta. Insieme a lui suo padre che, il giorno dopo l'incidente, ha denunciato quanto accaduto su Facebook. Il sinistro è avvenuto in un piccolo comune in provincia di Latina, Monte San Biagio, che conta poco più 6mila abitanti e dista poco più di 6 chilometri da Fondi. Lo schianto, che si è verificato davanti ad un magazzino edile, è stato verso le 20.25 circa: dopo aver travolto il ragazzino, di appena tredici anni, l'automobile ha continuato la sua corsa senza fermarsi.

Non appena scattato l'allarme sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che hanno preso in cura il tredicenne e lo hanno assicurato alle cure dell'ospedale di Latina, dove è stato ricoverato. La speranza del padre del ragazzino è quella di rintracciare l'autore dell'incidente.

L'appello del padre del tredicenne

Il giorno dopo l'incidente, lunedì primo maggio, il padre del tredicenne ha pubblicato un post su Facebook, nella speranza che qualcuno abbia visto quanto avvenuto e sia in grado di dare maggiori informazioni per rintracciare il pirata della strada: "Ieri sera mio figlio è stato travolto e lasciato agonizzante sull'asfalto, quella bestia non si è neanche fermato, l'incidente è accaduto alle 20:25 circa, all'altezza di Monte San Biagio, di fronte al magazzino edile Contestabile".

Leggi anche Auto travolge e uccide un ciclista sulla Pontina: la vittima è il 45enne Andrea Rigoni

Poi ha aggiunto: "Vi prego di condividere il più possibile per aiutarmi a risalire all'autore di questo terribile gesto, per fortuna ora Riccardo sta benino anche se ricoverato a Latina, ringrazio tutti voi per la vicinanza dimostrata……grazie di cuore a tutti. Mi ha tolto 20 anni di vita, ma ringrazio il Signore per com'è andata"