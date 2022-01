Tratta Roma -Lido, nuovi orari per l’inverno e più treni in servizio: 4 da oggi, 7 entro fine mese Nella tratta Roma-Lido da oggi, 7 gennaio, entrano in servizio 4 nuovi treni, altri 3 saranno attivati entro fine mese. Da oggi è attivo anche il nuovo orario invernale: il servizio nei giorni feriali si interrompe alla stazione di Eur Magliana, resta il malcontento dei pendolari.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

Nella giornata di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, sono entrati in servizio 4 treni sulla tratta attiva Roma -Lido, che collega la città di Roma, con il capolinea alla stazione Porta San Paolo/ Piramide, nei pressi della Piramide Cestia e accanto all'omonima stazione della metropolitana B, ad Ostia, con il capolinea meridionale Cristoforo Colombo, passando per Vitinia, Acilia, Ostia e Castel Fusano. Come ha annunciato l'assessore alla Mobilità della città di Roma, Eugenio Patané, entro la fine del mese il numero dei treni è destinato ad aumentare: ai 4 in servizio da oggi, se ne aggiungono 2 nella giornata del 17 gennaio e un altro ancora, il settimo in totale, entro la fine del mese.

Nel post pubblicato nel tardo pomeriggio del 5 gennaio, l'assessore si è scusato per i giorni di ritardo con cui arrivano i nuovi treni: "Ci scusiamo per il parziale ritardo rispetto agli impegni presi davanti al Consiglio del Municipio Roma X lo scorso 16 dicembre, ma purtroppo, nell’attesa della conclusione dell’iter Ansfisa sui due treni MA200, la reimmissione in linea è slittata di 10 giorni. Pertanto, dal 17 gennaio sulla Roma-Lido ci saranno sei convogli e alla fine del mese entrerà in servizio anche il settimo, che ha bisogno di tre settimane per la sostituzione del carrello. Nel frattempo ho provveduto a convocare per il prossimo 10 gennaio un incontro con il Presidente del X Municipio, Mario Falconi, il Presidente della Commissione Mobilità di Roma, Giovanni Zannola, i rappresentanti dei Comitati dei pendolari ed Atac per analizzare a fondo la situazione della linea."

Roma-Lido: il nuovo orario invernale

Oltre alla messa in servizio dei treni, oggi nella tratta Roma-Lido è entrato in vigore anche il nuovo orario invernale, scaricabile dal sito dell'Atac. Nei giorni feriali la tratta attiva è quella che va dalla fermata Eur Magliana (collegata, comunque, alla città di Roma con la metro B) alla Cristoforo Colombo e viceversa: lil tratto fra Lido Centro – Colombo è stato riattivato il 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda il sabato e i giorni festivi, invece, l'orario resta invariato, ma la tratta viene utilizzata interamente: tutta la linea, infatti, è attiva da Piramide/Porta San Paolo – Cristoforo Colombo e viceversa. Nei gruppi di Facebook dedicati, però, resta il malcontento. Nonostante l'aumento dei convogli, la frequenza dei treni è stimata sempre ogni 30 minuti circa: per questa ragione è stata anche attivata una petizione che richiede la frequenza dei treni ogni 15 minuti e un tempo di percorrenza totale non superiore ai 45 minuti.

Perché così pochi convogli sulla tratta

Dal mese di novembre 2021 erano rimasti attivi soltanto tre convogli sulla tratta Roma-Lido: l'agenzia per la sicurezza del trasporto, infatti, aveva ritirato dal servizio altri due mezzi e in Atac si stava facendo strada l'idea di interrompere il servizio della tratta stessa. Secondo il rapporto Pendolaria di Legambiente, quella che collega Roma a Ostia è la linea ferroviaria peggiore del nostro Paese con i suoi 80 minuti di percorrenza per circa una trentina di km (per cui, in automobile, si impiegherebbe poco più di 30 minuti) e frequenza dei treni stimata ogni mezz'ora e i continui disagi occasionali che portano al blocco della viabilità. Le ipotesi, alla fine del 2021, erano la chiusura definitiva della tratta metropolitana o l'interruzione del servizio alla fermata di Eur Magliana: per il momento quest'ultima, almeno nei giorni feriali, sembra essere la soluzione praticabile.