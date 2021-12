Roma Lido interrotta lunedì 20 dicembre: treni fermi per ghiaccio Ghiaccio sulla rete aerea della Roma Lido ha provocato disagi la mattinata presto di lunedì 20 dicembre, con la circolazione interrotta sulla linea ferroviaria e navette sostitutive.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Roma Lido interrotta lunedì 20 dicembre per ghiaccio sulla rete aerea. I treni sono momentaneamente fermi e non possono circolare a causa di un inconveniente tecnico. Una mattinata di passione quella con cui è iniziata la settimana per i pendolari che si spostano verso Roma con la linea ferroviaria gestita da Atac.