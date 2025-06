video suggerito

Guasto sulla Roma-Lido, treno fermo ad Acilia per un problema alle porte: "In tilt anche aria condizionata" Il nuovo guasto sulla linea Roma-Lido è stato segnalato alle 8.50 di lunedì 30 giugno. Cotral annuncia che il servizio è fortemente rallentato per un guasto alle porte tecnico di un treno fermo ad Acilia.

A cura di Enza Savarese

Pendolari fermi sulla banchina

Nuova mattinata di disagi per i pendolari della metromare sulla linea Roma-Lido. L'azienda Cotral avvisa i passeggeri di un guasto meccanico ad un treno intorno alle 9.50 di lunedì 30 giugno. Il servizio al momento è ancora rallentato come segnalano gli stessi passeggeri a bordo dei treni e sulle banchine. Il problema sarebbe ad un treno fermo alla fermata Acilia per problemi alle porte. "Ci hanno fatto scendere, aspettiamo quello dopo con la banchina strapiena", denuncia sui social un passeggero.

Guasto sulla Roma-Lido: treno fermo ad Acilia

"A causa di guasti meccanici, il servizio è al momento rallentato. Il nostro reparto tecnico è al lavoro per risolvere quanto prima. Ci scusiamo con i passeggeri in viaggio per l’attesa", è l'avviso sul sito di Cotral, l'azienda di trasporti che gestisce la linea Roma-Lido. Il disservizio sarebbe iniziato intorno alle 9 di lunedì 30 giugno.

A confermare la mattinata di nuovi ritardi e cancellazioni sono gli stessi pendolari. Il problema si sarebbe verificato su un treno fermo alla fermata Acilia per un guasto tecnico. "Le porte dei vagoni non si chiudono ci hanno fatto scendere", segnala un utente. Oltre alle porte, il treno viaggiava anche senza area condizionata. "Non si riusciva a respirare, c'era gente fradicia di sudore", denunciano i pendolari della linea, che hanno dovuto abbandonare il treno alla fermata di Acilia. Secondo anche gli aggiornamenti della Cotral, il servizio è ancora fortemente rallentato e la circolazione non è al momento ripresa.

Treni fermi e banchine piene: bollino nero per i pendolari

A circa un'ora dall'inizio del disservizio la circolazione non è ancora ripartita con mezzi sostitutivi. I treni programmati dalle nove sono in ritardo o cancellati. "Hanno saltato già due corse, senza neanche annunciare navette sostitutive", segnala un utente fermo sulla banchina insieme ai centinaia di altri pendolari fermi da ore alle stazioni della linea Roma-Lido in attesa di un treno che li porti a destinazione.

Un disagio, l'ennesimo, che denunciano i passeggeri della linea, che con le giornate estive e il caldo segnalano problemi ormai giornalieri ai treni.