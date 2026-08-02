Tram fermi a Roma dal 3 agosto al 7 settembre per lavori: tutte le navette sostitutive

Dal 3 agosto al 7 settembre 2026 i tram di Roma resteranno fermi per importanti lavori di manutezione sulla rete. Torneranno completamente attivi dal 23 novembre. Ecco tutte le navette sostitutive delle linee 2, 3, 5, 8, 14 e 19.

Immagine di repertorio

I tram resteranno fermi a Roma da lunedì 3 agosto fino a lunedì 7 settembre 2026. Il servizio riprenderà progressivamente per tornare di nuovo attivo sull'intera linea da lunedì 23 novembre. Nuovo stop per i tram nella Capitale per importanti interventi di manutezione su alcuni tratti della rete tramviaria.

A renderlo noto è Roma Mobilità, sul cui sito ufficiale è possibile consultare nel dettaglio come il servizio verrà modificato e conoscerne i dettagli. In concomitanza con l'interruzione dell'offerta, il servizio delle linee 3 (Valle Giulia-stazione Trastevere), 5 (Termini-piazza dei Gerani), 14 (Termini-viale Palmiro Togliatti) e 19 (viale Giulio Cesare-piazza dei Gerani) verranno attivati bus navetta sostitutivi, che copriranno l’intero percorso.

Tutte le navette sostitutive dei tram a Roma

Le fermate delle navette sostitutive sulle linee 2, 3, 5, 8, 14 e 19 sono le seguenti, nel dettaglio:

Linea 2: in direzione piazza Mancini: a piazzale Flaminio i bus partono dalla fermata bus linea 490; a piazza della Marina fermata bus corsia laterale; a piazzale delle Belle Arti alla fermata tram; in viale Tiziano, sulla corsia laterale in comune con la fermata della linea bus n201; invece che a viale Pinturicchio, i bus fermano sul lungotevere Thaon di Revel. Direzione piazzale Flaminio: a piazza Mancini i bus partono dal capolinea bus; invece che i via Masaccio, i bus fermano in via Flaminia, altezza piazza dei Carracci, insieme alla linea n201. Sulla via Flaminia, i bus fermano nella corsia laterale insieme alla linea n201. In piazzale delle Belle Arti e piazza della Marina fanno le stesse fermate tram.

Linea 3: direzione stazione Trastevere, i bus fanno le stesse fermate del tram con queste eccezioni: viale Scalo San Lorenzo: fermate sulla corsia laterale come la linea notturna N3D; Porta Maggiore: corsia laterale dopo angolo con via di Porta Maggiore, fermata 71299. Da piazza del Colosseo, i bus percorrono via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena e la corsia laterale di viale Aventino sino a piazza Albania, come la linea 75; in viale Trastevere da piazza Bernardino da Feltre alla stazione percorrono la corsia laterale come la linea notturna N8. Direzione Valle Giulia, i bus fanno le stesse fermate del tram con queste eccezioni: invece di viale del Parco del Celio, fanno le fermate in via di San Gregorio e via Celio Vibenna; sospesa la fermata di piazza del Colosseo, sostituita con la fermata di via Labicana; a Porta Maggiore la fermata è prima degli archi, come la notturna N3S; in viale dello Scalo San Lorenzo fermata sulla corsia laterale come la notturna N3S.

Linea 5: sino a termine servizio del 2 agosto, largo Preneste: capolinea Atac. Sul resto del percorso, i bus fanno le stesse fermate del tram tranne la fermata di via Prenestina direzione Centro angolo via di Portonaccio. Dal 3 agosto, i bus in direzione Gerani fanno le stesse fermate del tram ad eccezione di: Porta Maggiore: fermata in corsia laterale dopo angolo con via di Porta Maggiore, alla fermata 71299; piazzale Labicano: via Prenestina/dopo semaforo piazzale Labicano; via Prenestina, sulla tratta deposito largo Preneste i tram fanno le corsie laterali come la notturna N5. In direzione Termini stesse fermate del tram ad eccezione di via Prenestina, sulla tratta deposito largo Preneste i tram fanno le corsie laterali come la notturna N5; Porta Maggiore, fermata in corsia laterale prima angolo con via di Porta Maggiore, alla fermata 76628.

Linea 8: direzione piazza Venezia: a Casaletto il capolinea è a lato strada assieme alla linea 088; sulla circonvallazione Gianicolense le fermate sulla corsia laterale come la linea bus n8; da viale Trastevere a via Arenula, i bus fanno le stesse fermate del tram. Direzione Casaletto: il capolinea di piazza Venezia è spostato in via degli Astalli; in via Arenula i bus fanno le stesse fermate del tram. Su viale Trastevere e sulla circonvallazione Gianicolense i bus fermano sulla corsia laterale come la linea bus n8. I bus fermano anche a largo Argentina. Sostituite da bus anche le corse prolungate da e per Porta Maggiore. I bus fanno le stesse fermate del tram ad eccezione di: viale del Parco del Celio/i bus transitano in via Celio Vibenna e via di San Gregorio; viale Aventino direzione Casaletto/i bus transitano nella corsia laterale come la linea 75.

Linea 14: sino a termine servizio del 2 agosto largo Prenestina, capolinea Atac. In via Prenestina, le fermate dei bus sono sulla corsia tram tra largo Preneste e via Giacomo Bresadola e sulle corsie laterali nella tratta via Giacomo Bresadola-viale Palmiro Togliatti. In viale Palmiro Togliatti, le fermate sono sulle corsie laterali. Dal 3 agosto, i bus diretti a Togliatti fanno le stesse fermate del tram ad eccezione di Porta Maggiore: fermata in corsia laterale dopo angolo con via di Porta Maggiore, alla fermata 71299; piazzale Labicano: via Prenestina/dopo semaforo piazzale Labicano; via Prenestina, sulla tratta deposito-largo Preneste e via Bresadola-viale Togliatti i tram fanno le corsie laterali come la notturna N5; viale Togliatti: corsia laterale. In direzione Termini stesse fermate tram ad eccezione di viale Togliatti, corsia laterale; via Prenestina, sulla tratta viale Togliatti-via Bresadola e largo Preneste-deposito i tram fanno le corsie laterali come la notturna N5; Porta Maggiore, fermata in corsia laterale prima angolo con via di Porta Maggiore, alla fermata 76628.

Linea 19: fino al termine servizio del 2 agosto tratta Valle Giulia-Giulio Cesare: bus sostitutivi; tratta Valle Giulia-Porta Maggiore: servizio tram; tratta Porta Maggiore-largo Preneste: servizio tram garantito dalla linea 514; tratta largo Preneste-piazza dei Gerani: linea bus sostitutiva 519. I bus fanno queste fermate: direzione viale Giulio Cesare: a Valle Giulia fanno capolinea a centro piazza come le linee tram 3 e 19; sino a viale delle Milizie, i bus fanno le stesse fermate del tram, poi proseguono per via Leone IV e viale Giulio Cesare.Direzione Porta Maggiore: a viale delle Milizie i bus fanno le fermate tram; a piazza della Marina, i bus fermano sulla corsia laterale come la linea bus n201. Tra largo Preneste e piazza dei Gerani, i bus fanno le fermate dei tram. Dal 3 agosto i bus in direzione Giulio Cesare fanno le fermate tram ad eccezione di: via Prenestina tratta largo Preneste-deposito: corsia laterale come la linea notturna N5; viale dello Scalo Lorenzo: corsia laterale come la notturna N3S; da Valle Giulia percorre piazzale delle Belle Arti, via Fratelli Archibugi, lungotevere delle Navi, ponte Risorgimento, lungotevere delle Armi, viale delle Milizie, via Barletta. In direzione Gerani, stesse fermate dei tram ad eccezione di: viale Giulio Cesare percorrono viale delle Milizie, lungotevere, piazzale delle Belle Arti; viale dello Scalo Lorenzo: corsia laterale come la notturna N3S; via Prenestina tratta deposito-largo Preneste: corsia laterale come la linea notturna N5.

Nuovi tram Caf Urbos e nuova tramvia

Atac informa gli utenti che i lavori di manutenzione con i relativi disagi per l'interruzione del servizio si svolgono in previsione dell’entrata in esercizio dei nuovi tram Caf Urbos, che sostituiranno i tram degli anni 40 e percorreranno le nuove tramvia in corso di realizzazione; e del potenziamento della storica sottostazione elettrica Nomentana che da molti anni fornisce energia alle linee tram.

Nello stesso arco temporale sono in programma lavori Anas sulla tangenziale in via Prenestina e in viale dello Scalo San Lorenzo. Durante l’interruzione del servizio tranviario continuerà il rinnovo dei binari lungo la rete storica e i lavori di costruzione del nuovo capolinea tram in viale delle Milizie. Le operazioni hanno come obiettivo quello di riportare i tram in Prati in maniera compatibile con i cantieri per la realizzazione della tratta Colosseo-Farnesina della linea C della metropolitana.