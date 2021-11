Tram 3 deraglia dai binari: linea interrotta tra Porta Maggiore e Valle Giulia Servizio sospeso tra Porta Maggiore e Valle Giulia della linea 3 nel pomeriggio di oggi. Il tram gestito da Atac ha deragliato e la tratta è stata temporaneamente interrotta, con il percorso coperto da bus. I passeggeri che si trovavano a bordo sono dovuti scendere e trovare un’alternativa agli spostamenti.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di ’Odissea Quotidiana’

Il tram 3 è deragliato in via Girolamo Induno a Roma. È successo in zona Trastevere, mentre il mezzo di superficie gestito da Atac, che si snoda sui binari tra i capolinea Stazione Trastevere e Piazzale Labicano, stava prestando servizio nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 novembre. Come appreso da Fanpage.it si tratta nello specifico di uno svio di una ventina di centimetri. I passeggeri che si trovavano a bordo al momento dell'accaduto sono stati costretti a scendere e a muoversi in maniera alternativa. Un disservizio improvviso al quale si è aggiunto il disagio dello spostarsi in città con la pioggia, tra il traffico e i mezzi di trasporto a singhiozzo.

Linea tram 3 sospesa tra Porta Maggiore e Valle Giulia

La linea è stata sospesa, poi il servizio è stato ripristinato nelle ore successive nella tratta che va dalla Stazione Trastevere a Porta Maggiore, lungo entrambe le direzioni. Permane ancora temporaneamente lo stop tra Porta Maggiore e Valle Giulia, lungo entrambe le direzioni, tragitto che al momento è sostituito da bus. Inevitabili ripercussioni anche sulla linea 8, che presta servizio tra i capolinea di Piazza Porta Maggiore e Casaletto, sulla Circonvallazione Gianicolense. In questo caso ad essere interrotta è stata la tratta tra le fermate Bernardino Da Feltre e Piazza Venezia, lungo entrambe le direzioni. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore. Nessuno è rimasto ferito. Nel corso del pomeriggio il servizio è successivamente tornato alla normalità e la circolazione è ripresa progressivamente sull'intera linea.