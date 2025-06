video suggerito

Tragico schianto sull'Appia, è Federica Testa la donna travolta e uccisa da un camion nell'incidente a Latina Si chiamava Federica Testa e aveva 36 anni: è morta questa mattina nel tragico incidente in via Appia a Latina. Rimasta gravemente ferita la sorella.

A cura di Beatrice Tominic

Federica Testa.

È Federica Testa la donna che ha perso la vita nel tragico incidente lungo la via Appia in provincia di Latina, all'altezza di Borgo Faiti, nella mattina di oggi, giovedì 5 giugno 2025. A schiantarsi un'automobile, una Lancia Musa, diretta verso nord che si è scontrata contro un mezzo pesante che viaggiava in direzione contraria. Ad avere la peggio la donna al volante della Lancia Musa, Federica Testa, morta sul colpo. Gravemente ferita la sorella, che viaggiava al suo fianco.

Chi è la donna morta sull'Appia a Latina: si chiamava Federica Testa e aveva 36 anni

Si chiamava Federica Testa e aveva 36 anni. Viveva nel comune di Maenza, poco meno di tremila anime, nel sud della regione Lazio. Da qualche anno conviveva con il compagno ed era diventata mamma. Al momento del terribile incidente si trovava alla guida della sua automobile. Ed è morta sul colpo. Al suo fianco, seduta al sedile del passeggero, viaggiava la sorella, rimasta ferita in condizioni critiche e trasportata in ambulanza. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Il terribile incidente a Latina: la dinamica e le indagini

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il camion, che viaggiava in direzione sud, opposta all'automobile su cui si trovavano le due sorelle, si fosse trovato davanti un altro mezzo pesante fermo per far passare un'automobile diretta verso una strada laterale.

Il camionista potrebbe essersi accorto soltanto all'ultimo della macchina. Per evitare il tamponamento ha sbandato ed è finita sulla carreggiata opposta, mentre arrivava la Lancia Musa con a bordo le due sorelle. A nulla è valso il tentativo di sterzare da parte della macchina. L'impatto è stato inevitabile. Si è rivelato fatale per la trentaseienne. Nel frattempo, continuano gli accertamenti per cercare di ricostruire i dettagli del tragico schianto.

Il tratto dell'Appia interessato dal frontale, dalla Migliara 42 fino all'incrocio con la 156, è rimasto chiuso per ore per permettere l'intervento dei soccorsi e i rilievi, effettuati dagli agenti della polizia stradale.

Il cordoglio del Comune di Maenza: annullata la sagra per lutto

"Ci stringiamo tutti intorno alla famiglia di Federica, partecipiamo con immenso dolore alla perdita improvvisa di questa giovane madre – hanno scritto dalla pagina ufficiale del comune pontino – A causa di questo grave lutto per la comunità tutti i festeggiamenti della cinquantesima sagra delle ciliegie sono annullati e rinviati a data da destinarsi".