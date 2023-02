Tragico incidente sulla via Tiberina, automobili si scontrano: un morto e tre feriti Scontro fra automobili all’altezza di Riano: in seguito al violento impatto, ha perso la vita un uomo che viaggiava a bordo di uno dei veicoli. Altre 3 persone ferite.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nelle prime ore di oggi pomeriggio, subito dopo pranzo, verso le 14.30: alcune automobili si sono scontrate mentre stavano percorrendo la via Tiberina, a nord di Roma. Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 7, nella zona di Riano, comune a nord est da Roma che dalla capitale dista poco meno di 40 chilometri. In seguito all'incidente sono stati allertati i vigili del fuoco che, non appena ricevuta la chiamata, hanno raggiunto il luogo del sinistro: sul posto sono arrivate due squadre di pompieri, la 9A e la 5A.

L'arrivo dei soccorsi

L'impatto fra i veicoli è stato violentissimo: il colpo si è rivelato fatale per un uomo che stavano viaggiando a bordo di una delle automobili coinvolte nel sinistro. Altre tre persone, invece, sono state affidate alle cure degli operatori sanitari del 118, arrivati sul posto in breve tempo. Fra i soccorsi anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di routine: dovranno fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e verificare le eventuali responsabilità per quanto avvenuto.

Strada bloccata in entrambe le direzione

Come comunicato dal servizio di Astral Infomobilità sul proprio canale Twitter, per permettere agli agenti di eseguire i rilievi del caso è stato necessario chiudere la strada al chilometro 7.5000, all'altezza di via Pian Dell'Olmo: la circolazione è sospesa in entrambe le direzioni.