Tragico incidente sulla via Prenestina, auto investe pedone: morto un uomo di 44 anni Incidente mortale ieri sera sulla Prenestina, dove ha perso la vita un pedone, travolto e ucciso da un’automobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Tragico incidente sulla via Prenestina nella serata di ieri, martedì 13 agosto 2024. Un uomo di 44 anni è stato investito da un'automobile che stava viaggiando sulla grande arteria di Roma Est, all'altezza di Viale Giovanni Battista Valente. La ragazza al volante, una venticinquenne, non appena si è accorta dell'accaduto, si è subito fermata a prestare soccorso e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente arrivati i caschi bianchi.

La dinamica dell'incidente

L'investimento è avvenuto nella serata di ieri, martedì 13 agosto 2024. A travolgere e uccidere il quarantaquattrenne, un uomo di nazionalità di cui al momento non sono ancora stati divulgati ulteriori dati anagrafici, un'automobile Audi A1 che stava viaggiando in direzione di viale Palmiro Togliatti. Al volante del veicolo una ragazza di 25 anni che, non appena compreso ciò che stava succedendo, si è subito fermata a prestare soccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V gruppo Casilino che hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi e posto sotto sequestro l'autovettura. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'impatto e non è ancora stata fatta luce su eventuali responsabilità. Continuano ancora, nel frattempo le indagini per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Per il quarantaquattrenne non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La venticinquenne al volante, invece, è stata trasportata successivamente presso il Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti di rito.