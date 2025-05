video suggerito

Tragico incidente sul lavoro, 47enne muore folgorato mentre fa manutenzione su un impianto fotovoltaico I fatti sono avvenuti durante un intervento di manutenzione, l’operaio è morto sul colpo. La procura di Frosinone ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Immagine di repertorio

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio 2025, a Paliano, in provincia di Frosinone. I fatti sono avvenuti verso le ore 17 in via Bosco Castello, dove alcuni operai stavano svolgendo dei lavori di sostituzione e manutenzione dei pannelli solari dell'impianto fotovoltaico. Durante le operazioni, uno di loro, un operaio di 47 anni originario di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, è rimasto folgorato ed è morto sul colpo.

Tragedia sul lavoro a Frosinone: cosa è successo

Come anticipato, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, verso le 17, quando uno degli operai, che lavorava per conto di una ditta, è stato colpito da una scarica elettrica durante l'intervento. La scossa si è rivelata fatale. L'uomo è morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito, al momento del terribile incidente, stava svolgendo le operazioni di sostituzione e manutenzione dei pannelli solari dell'impianto.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena compreso cosa stava succedendo, sono stati allertati i soccorsi. A raggiungere il luogo dello schianto sono stati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono subito precipitati verso l'operaio. Per il quarantasettenne, però, non c'è stato più niente da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell'operaio.

Operaio muore folgorato a Frosinone: indagini in corso

Oltre a loro, sono stati chiamati e intervenuti anche i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e i carabinieri della Stazione dei Carabinieri di Paliano che hanno fatto scattare le indagini. Da ricostruire ancora la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Proprio per questa ragione l'area dell'impianto è stata posta sotto sequestro ed è stato possibile svolgere i primi accertamenti tecnici. La Procura di Frosinone ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per cercare di individuare eventuali responsabilità.