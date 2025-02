video suggerito

Tragedia sulla via Appia, travolto e ucciso mentre attraversa la strada: morto un 67enne Tragico incidente sulla via Appia: un uomo di 67 anni è stato travolto e ucciso mentre stava attraversando la strada.

A cura di Beatrice Tominic

Tragico incidente lungo la via Appia, alla periferia di Marino, sui Castelli Romani. Un uomo di 67 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre stava attraversando la strada. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della stazione locale per cercare di ricostruire il terribile scontro.

Incidente sull'Appia: muore un pedone 67enne

Stava attraversando la via Appia, forse in un punto poco illuminato, quando è stato investito da un'automobile. È quanto accaduto ad un pedone di 67 anni, morto sul colpo, alla periferia di Marino, sui Castelli Romani, a pochi passi dalla capitale. I fatti si sono verificati nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio 2025. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di chiarire l'accaduto e ricostruire la dinamica dell'incidente, come scrive il Corriere della Sera. Ad investire il sessantasettenne una Dacia Sandero guidata da una quarantaduenne.

L'arrivo dei soccorsi e le indagini in corso

Non appena raggiunto il luogo dello scontro sul posto, oltre ai carabinieri della stazione locale, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Per l'uomo investito, non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo, subito dopo l'impatto con l'automobile. La donna alla guida della Dacia Sandero, invece, è stata accompagnata in ospedale per ricostruire la dinamica della scontro. Nel frattempo continuano le indagini: non è escluso che possa aver avuto un ruolo fondamentale la scarsa illuminazione nel punto di attraversamento e che la vittima possa non aver visto il pedone mentre stava sopraggiugnendo.