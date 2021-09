Tragedia sul lavoro a Roma, operaio cade da un’impalcatura all’11esimo piano: morto sul colpo Ancora un morto sul lavoro: questa volta a perdere la vita è stato un operaio di 47 anni che stava lavorando in un cantiere in viale America nel quartiere Eur. Per lui non c’è stato nulla da fare: secondo le prime informazioni sarebbe caduto da un’impalcatura all’11esimo piano, morendo sul colpo.

Tragedia a Roma: un operaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura in un cantiere. È accaduto in viale America all'Eur. Per l'uomo, un 47enne, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo essere precipitato per diversi metri. L'impalcatura, infatti, sembra si trovasse all'undicesimo pian o del palazzo. Sul posto la polizia, che indaga sul caso e dovrà accertare se sussistano eventuali responsabilità per la morte dell'operaio. Da valutare se nel cantiere fossero rispettate le condizioni di sicurezza sul lavoro, e se la morte del 47enne potesse essere evitata.