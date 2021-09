Dramma in fabbrica, operaio precipita da 5 metri e muore sul lavoro a Padova La tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 settembre, nei locali della ditta Lavor Metal a Loreggia, nel Padovano. Erano circa la 15.30 quando il il 52enne Valeriano Bottero è scivolato mentre si trovava su un’impalcatura precipitando nel vuoto. Il lavoratore, che era titolare di una ditta di tinteggiatura, stava lavorando ad una facciata dell’azienda.

A cura di Antonio Palma

Dramma sul lavoro oggi nel Padovano dove un operaio è morto in maniera tragica cadendo a un’altezza di circa cinque metri mentre era impegnato al lavoro in una fabbrica a Loreggia, a circa 20 km a nord del capoluogo. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 settembre, nei locali della Lavor Metal, ditta specializzata nella lavorazione della lamiera a freddo in cui l'uomo stava lavorando da esterno. Erano circa la 15.30 quando, per cause ancora da accertare, l’uomo è scivolato mentre si trovava su un'impalcatura precipitando nel vuoto davanti agli occhi atterriti dei colleghi e degli altri presenti. Una caduta violentissima che non ha lasciato scampo al lavoratore: il 52enne Valeriano Bottero.

La vittima lavorava come imbianchino in proprio e stava effettuando alcuni lavori nel capannone nella zona industriale di Loreggia quando è avvenuta la tragedia. Il cinquantaduenne, che era titolare di una ditta di tinteggiatura con sede proprio a Loreggia, si trovava su una un'impalcatura perché stava lavorando ad una facciata dell'azienda, di cui non era dipendente diretto.

Nonostante i tempestivi soccorsi, giusti sul posto a seguito della chiamata di emergenza dei colleghi della vittima. per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi si sono rivelati i traumi subiti dal lavoratore a seguito della caduta e i sanitari del Suem 118 ne hanno dovuto accertare la morte sul posto dopo aver provato inutilmente a rianimarlo. Vista la gravità dei fatti, la centrale operativa aveva inviato sul posto anche l’elisoccorso ma purtroppo nemmeno questo è servito per salvare l’operaio. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i funzionari dello Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell’azienda sanitaria locale. La zona della tragedia è stata recintata per permettere i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire la dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. Del caso è stato informato anche il pm di turno della Procura di Padova.