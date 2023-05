Tragedia sfiorata a Roma: grosso pino crolla su un’auto in via Nomentana, ferita una ragazza Tragedia sfiorata in via Nomentana a Roma, dove un grosso pino è precipitato su un’auto in transito. Una ragazza è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale in codice giallo.

A cura di Alessia Rabbai

Il grosso pino crollato sull’auto della ragazza (foto di Welocome to Favelas)

Un grosso pino è crollato su un'automobile in via Nomentana a Roma. All'interno della vettura viaggiava una ragazza, che è rimasta ferita, è stata estratta dalle lamiere e ha avuto bisogno di cure mediche. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato 27 maggio, a seguito di un'ondata di maltempo in città. Ad immortalare il pino precipitato sulla macchina è stato un passante, poi le foto sono state pubblicate dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. Ieri pomeriggio infatti sulla Capitale ha piovuto e c'è stato un temporale. La ragazza poco prima dell'accaduto stava transitando lungo via Nomentana alla guida della sua Volkswagen Polo, quando improvvisamente l'albero è precipitato al suolo e l'ha raggiunta. Una tragedia sfiorata.

La scena ha attirato l'attenzione dei passanti, che si sono fermati per accertarsi che l'automobilista stesse bene e hanno dato l'allarme. Sul posto ricevuta arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è giunto il personale sanitario in ambulanza. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno lavorato per estrarla dalle lamiere, per poi consegnarla al personale sanitario, che l'ha trasportata con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea. Arrivata al pronto soccorso la ragazza è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente non rischia di morire né è grave, ha riportato delle ferite guaribili in pochi giorni.

Ma si tratta di una tragedia sfiorata, l'episodio si è concluso con il lieto fine, ma per la ragazza sarebbe potuto andare molto peggio. Non è la prima volta che a Roma accade una cosa del genere, ma sono diversi gli automobilisti rimasti coinvolti in incidenti stradali, intrappolati nelle loro macchine per la caduta di alberi, specialmente dopo il maltempo. Inevitabili i disagi alla circolazione su strada, con il tratto di via Nomentana interessato dall'incidente temporaneamente chiuso, fino al termine delle operazioni di soccorso e fino a quando la carreggiata non è stata liberata.