Forte temporale a Roma, violenta bomba d’acqua si abbatte sulla capitale: caos e disagi Un forte temporale si è abbattuto questo pomeriggio sulla città di Roma. Le piogge continueranno a cadere almeno fino a stasera.

A cura di Natascia Grbic

Foto di Valeria Ciardulli

Un forte acquazzone si è abbattuto sulla città di Roma nel pomeriggio di oggi, sabato 27 maggio. Nonostante inizialmente fosse previsto il bel tempo, verso le 16 in tutta la regione ha cominciato a tuonare, e violenti temporali sono cominciati a cadere. Almeno per il momento sembra che non cesserà di piovere almeno fino alle 20 di questa sera.

Le forti piogge hanno inevitabilmente causato forti disagi alla popolazione, in particolare al traffico stradale, con code che si sono formate in diverse parti della città. Il rischio maggiore è quello di allagamenti, oltre al pericolo di caduta alberi che spesso si verifica durante queste ondate di maltempo.

Nei prossimi giorni, invece, il meteo dovrebbe migliorare. Per domenica 28 maggio è infatti previsto bel tempo, anche se nel resto della settimana ci potrebbero essere ancora acquazzoni come quello che sta cadendo oggi sul Lazio.

Nonostante le forti piogge, le temperature rimangono alte in tutto il Lazio, con le massime che si attestano anche oltre i venticinque gradi. Anche le temperature minime rimangono alte e in genere non scenderanno sotto i diciotto gradi.

La stessa situazione di Roma si è verificata in tutte le province del Lazio. A Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, temporali sono cominciati a cadere nel pomeriggio, e in quasi tutte le zone proseguiranno fino a sera. Non ci dovrebbero invece essere precipitazioni durante la notte, e anche la giornata di domani – almeno stando alle previsioni attuali – sembrerebbe essere risparmiata.

Il cielo sarà coperto almeno fino alle 21, ma poi dovrebbe aprirsi. Quello di oggi pomeriggio, quindi, dovrebbe rimanere un temporale isolato.