Tragedia nella notte su via Casilina, scontro tra due auto all’incrocio: morta una 26enne Una ragazza di 26 anni è morta questa notte in un incidente stradale su via Casilina. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di ventisei anni è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte di lunedì 28 novembre su via Casilina, nel territorio di Frosinone. Secondo le prime informazioni, la ragazza si stava immettendo sulla strada regionale quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un'altra auto che procedeva in direzione Roma. L'impatto è stato molto violento, le vetture sono state completamente distrutte nello schianto.

Ad avere la peggio è stata la 26enne, deceduta praticamente sul colpo. I soccorsi, arrivati immediatamente, hanno tentato invano di rianimare la ragazza, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco. Nonostante i numerosi tentativi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'identità della ragazza non è stata resa nota.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della locale stazione. Saranno loro a dover accertare le cause dell'incidente avvenuto la scorsa notte e accertare di chi sia la responsabilità del sinistro. Il conducente dell'altra auto è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, i cui risultati non sono ancora conosciuti. Non è escluso che venga indagato per omicidio stradale.

Come mai le due macchine siano arrivate a scontrarsi non è ancora chiaro. Sembra che l'incrocio dove abbia svoltato la ragazza, tra via Casilina e l'ex Winchester, sia famoso proprio per la sua pericolosità. Già in passato vi si sono infatti verificati incidenti molto gravi. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai rilievi. I mezzi sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.