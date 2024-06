video suggerito

Tragedia sul lavoro, muore a 40 anni schiacciato da un escavatore: si chiamava Giorgio Calcagni Si trovava al lavoro quando è stato schiacciato da una macchina escavatrice: per Giorgio Calcagni operaio di 40 anni, non c’è stato niente da fare. Morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Giorgio Calcagni.

Tragedia nel Viterbese, dove nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita un operaio mentre era al lavoro. Si trovava in una frazione del comune di Capranica, a Vico Matrino, quando è rimasto schiacciato da una macchina escavatrice. Non appena avvenuti i fatti è immediatamente scattato l'allarme.

Per l'uomo, però, un operaio di 40 anni, non c'è stato più nulla da fare: è morto sul colpo. Si chiamava Giorgio Calcagni e viveva a Bassano Romano, ad una quindicina di chilometri dal luogo del terribile incidente.

L'incidente nel primo pomeriggio

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, alle 14.30 nella frazione di Capranica, quando è rimasto schiacciato dall'escavatore. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del personale sanitario del 118 che si sono precipitati verso il quarantenne. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: nonostante gli sforzi per lui non c'è stato nulla da fare e gli operatori sono stati costretti a dichiararne il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria: da decidere ancora se sarà svolta o meno l'autopsia sul corpo.

L'arrivo dei carabinieri

Oltre agli operatori del 118 in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche i carabinieri. È a loro che ora spetta il compito di chiarire la dinamica dell'incidente, le cause dello stesso e trovare eventuali responsabilità.

Il cordoglio per la morte di Giorgio Calcagni

In breve tempo, non appena appreso della morte di Calcagni, la comunità di Bassano Romano, dove viveva insieme alla moglie e alla figlia, ha manifestato vicinanza e cordoglio: "Ci stringiamo forte alla moglie e alla figlia, in questo momento triste per la tragedia che ci ha portato via il caro Giorgio Calcagni – scrivono da Bassano Romano in Rete, tutte le Imprese di Bassano Romano – Sincere condoglianze alle famiglie".

Parole di vicinanza anche da parte delle squadre di calcio dove Calcagni, sportivo, aveva giocato: "Ricorderemo sempre il nostro "Pennetta" come un ragazzo solare, divertente e benvoluto da tutti i suoi compagni di squadra. Giorgio è stato uno dei nostri primi giocatori nel lontano 2007 e per tre anni ha indossato la maglia del Calcio Sutri con grande senso di appartenenza e sacrificio. Ciao Pennè!", scrivono dall'A.S.D. Calcio Sutri.