video suggerito

Tragedia a Latina, perde il controllo dell’auto e si ribalta: morto un 19enne, feriti due 15enni Terribile schianto lungo la Carpinetana, nella provincia Pontina, dove un’automobile si è ribaltata. Morto sul colpo il giovane alla guida, un 19enne che viaggiavano con due amici di 15 anni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia nella provincia pontina, nel territorio di Maenza, dove si è verificato un terribile incidente mortale. Un gruppo di amici si stava recando ad una festa: alla guida un ragazzo di 19 anni, con lui due ragazzi di quindici anni. I giovani stavano viaggiando lungo la via Carpinetana quando il conducente ha perso il controllo dell'automobile che si è ribaltata. Ad avere la peggio è stato proprio lui, morto sul colpo. Si chiamava Davide Leoni.

L'incidente sulla Carpinetana: cosa è successo

Stavano viaggiando lungo la strada statale 609 Carpinetana, nel territorio di Maenza, in provincia di Latina, quando è avvenuto il terribile incidente. Il giovane al volante, un diciannovenne, ha perso il controllo dell'automobile per ragioni ancora da accertare. L'automobile, come riportano le testate locali, si è ribaltata. L'impatto è stato fatale: il diciannovenne è stata sbalzato fuori dall'abitacolo per una decina di metri. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che si sono precipitati sul giovane. Ma per lui era già troppo tardi. Non c'è stato niente da fare, ha perso la vita sul colpo.

Come stanno i quindicenni che viaggiavano in auto

Oltre al diciannovenne che ha perso la vita sul colpo, in automobile si trovavano due amici di 15 anni. Uno dei due ha riportato alcune ferite dopo l'impatto dell'automobile sull'asfalto, ma fortunatamente non si trova in condizioni gravi. Il terzo, invece, è rimasto illeso. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.