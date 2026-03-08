Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto 19enne animatore dell’oratorio

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte tra il 7 e l’8 marzo a causa di un incidente avvenuto in viale Giardini d’Ottavia. Ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un palo.

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Ottavia: un ragazzo di 19 anni è morto dopo che con il suo scooter si è scontrato contro un palo. L'incidente è avvenuto in viale Giardino di Ottavia: per il giovane, non c'è stato nulla da fare, quando i soccorritori del 118 sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente in viale Giardini d'Ottavia

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Purtroppo non hanno potuto fare niente per il 19enne, che al momento dell'arrivo risultava già deceduto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il ragazzo avrebbe perso – per cause ancora da chiarire – il controllo dello scooter sul quale viaggiava, andando a schiantarsi contro un palo. L'impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo. Dalle prime indagini non risulta che altri mezzi siano coinvolti nel sinistro, ma ulteriori accertamenti sono in corso per verificare la dinamica di quanto accaduto.

Il giovane molto noto a Ottavia

L'identità del ragazzo morto nell'incidente non è stata ancora diffusa. Si tratterebbe, secondo quanto riporta Ottavia Palmarola News, di un animatore dell'oratorio della Chiesa di Santa Maddalena di Canossa di via della Lucchina, molto noto e benvoluto nella zona. La tragedia avvenuta nella notte ha sconvolto l’intera comunità di Ottavia, profondamente colpita da quanto accaduto. In queste ore amici, conoscenti e residenti del quartiere si stanno stringendo attorno alla famiglia del ragazzo, devastata da una perdita così improvvisa e dolorosa. Il cordoglio e lo sgomento sono diffusi tra chi lo conosceva e tra molti abitanti della zona, ancora increduli per quanto successo.