video suggerito

Tragedia a Ladispoli, uomo viene travolto da un treno e muore Terribile incidente nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2024 sui binari fra Civitavecchia e Roma: treno investe e uccide un uomo a Ladispoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio.

Un uomo è stato investito nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, lungo il binario 2 di Ladispoli, sulla linea ferroviaria che collega Roma a Civitavecchia, nella zona del litorale nord della capitale. Per l'uomo non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo.

Investito da un treno a Ladispoli: cosa è successo

L'uomo si trovava sul binario 2 della stazione di Ladispoli, attraversata dai treni che collegano Roma alla città portuale di Civitavecchia quando un treno, un Frecciabianca diretto proprio a Civitavecchia, lo ha investito.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto né la dinamica dell'incidente. Sul posto, non appena le viaggiatrici e i viaggiatori si sono accorti di quanto avvenuto, è immediatamente scattato l'allarme.

L'intervento delle forze dell'ordine e lo stop al traffico ferroviario

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della Polfer e del commissariato di Ladispoli che hanno subito iniziato a mettere in sicurezza l'area, a svolgere i rilievi e i controlli del caso. Per consentire gli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria è stata disposta la sospensione della circolazione dei treni temporaneamente le stazioni di Maccarese e di Santa Severa.

Non sono ancora emersi dati sull'identità dell'uomo investito così come non si conoscono ancora informazioni sulla dinamica dell'incidente.

Sospesa la circolazione ferroviaria

La circolazione ferroviaria è ripartita soltanto dopo un paio d'ore dopo la sospensione, con cancellazioni dei treni sia verso che da Civitavecchia. Numerosi i ritardi. Si tratta del secondo investimento nel giro di due giorni: ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, una ragazza di 17 anni che viveva in una casa famiglia è stata travolta e uccisa. Anche in questo caso sono subito scattate le indagini.