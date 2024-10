Ragazza di 17 anni muore investita da un treno a Santa Severa: era ospite di una casa famiglia

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di diciassette anni è stata investita ieri da un treno alla stazione di Santa Severa. La giovane è morta sul colpo a causa dell'impatto violentissimo con il mezzo, che non le ha lasciato scampo. Impossibile per il macchinista arrestare la corsa del convoglio: la giovane è comparsa improvvisamente sui binari, e lui nulla ha potuto fare per evitare di investirla.

Sul posto è arrivata la polizia ferroviaria, che indaga sul caso. La procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, in modo da accertare cosa è accaduto e fare luce sulla dinamica dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, o il gesto volontario, con la 17enne che avrebbe deciso di togliersi la vita, oppure l'incidente. La ragazza, infatti, aveva alle orecchie delle cuffiette per ascoltare la musica: una delle ipotesi di chi indaga è che stesse attraversando i binari, e che a causa delle cuffie non si sia accorta del treno che stava arrivando. Il condizionale è ovviamente d'obbligo, con le indagini che faranno luce sui fatti dopo aver ascoltato i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La ragazza si era allontanata nel pomeriggio da una casa famiglia dove era ospite. In seguito alla tragedia, la tratta ferroviaria è stata sospesa fino a quasi le 21.30 con ritardi di oltre settanta minuti per quattro treni dell'alta velocità e due Intercity, oltre a otto treni regionali limitati e nove cancellati. Le indagini e gli accertamenti sono al momento in corso per capire cosa è accaduto e come mai la ragazza si trovasse alla stazione di Santa Severa.