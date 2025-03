video suggerito

Pazienti di una casa di cura violentate da un altro ospite: 40enne condannato a quattro anni di carcere Un uomo di 40 anni ha violentato due ragazze affette da disturbo psichiatrico in una casa di cura a Roma. È stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio Getty Images)

Un uomo di 40 anni è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere con l'accusa di violenza sessuale. Vittime, due giovani di poco più di vent'anni ricoverate all'interno di una struttura psichiatrica romana. Secondo quanto emerso dalle indagini l'uomo, anche lui ospite della stessa casa di cura, avrebbe approfittato del loro stato di fragilità mentale per approfittare di loro. Nonostante fosse stato ricoverato perché considerato incapace di intendere e di volere, in questo caso il giudice lo ha ritenuto consapevole delle proprie azioni, e lo ha quindi condannato.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, l'uomo era entrato nella casa di cura scortato dalla polizia a febbraio 2023. Solo qualche ora dopo avrebbe chiesto a una 23enne ospite della struttura di uscire a fumare una sigaretta. Una volta fuori l'avrebbe aggredita e abusata. La giovane, che era anche molto provata dai farmaci che stava assumendo per un disturbo psichiatrico, non è riuscita a opporre resistenza, ma ha poi denunciato l'uomo. E sarebbe proprio in questo lasso di tempo, dalla denuncia al suo fermo, che il 40enne avrebbe poi violentato un'altra ragazza. Non era stato allontanato dalla casa di cura, e per questo, dopo qualche mese è riuscito ad avvicinare un'altra giovane, abusando di lei. Dopo la seconda violenza è stato arrestato e allontanato.

Il giudice ha riconosciuto la consapevolezza delle azioni dell'uomo, condannandolo a quattro anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale. Le indagini avrebbero infatti confermato il racconto delle giovani, portando così a ritenere il 40enne pienamente consapevole delle sue azioni.