Anziano affetto da demenza vaga in strada rischiando di essere investito: aiutato da vigile urbano Un uomo di 87 anni vagava da solo in strada, rischiando di essere investito. Un agente della Polizia Locale che stava tornando a casa lo ha notato e aiutato.

A cura di Natascia Grbic

Vagava disorientato in strada, rischiando di essere investito. Un uomo di 87 anni affetto da demenza senile è stato aiutato da un agente della Polizia Locale di Roma Capitale che si è accorto della gravità della situazione. Ha quindi avvicinato l'anziano, lo ha rassicurato, e poi scortato al vicino comando, in modo da poterlo mettere al sicuro nel frattempo che si cercava la famiglia. Una vicenda che fortunatamente si è poi conclusa nel migliore dei modi, nonostante il forte spavento dei familiari.

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì. Un agente del del XIV Gruppo Montemario aveva appena staccato dal proprio turno di lavoro e stava tornando a casa quando si è accorto del signore. L'87enne, in evidente stato confusionale, stava provando ad attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali in via Alessio Ascalesi. Capendo che la situazione era seria, e preoccupato per la sua incolumità, l'agente lo ha raggiunto, e dopo averlo aiutato ad attraversare la strada ha provato a parlare con lui per capire di cosa avesse bisogno. L'anziano però non sapeva dire né chi fosse né dove era diretto: l'agente allora lo ha portato con sé nel vicino comando di Polizia Locale di via Federico Borromeo, in attesa di rintracciare la famiglia.

In seguito agli accertamenti è emerso che solo pochi minuti prima la famiglia dell'uomo aveva fatto denuncia di scomparsa. La centrale operativa ‘Lupa' del Comando generale aveva infatti appena emesso una nota di ricerca proprio per l'uomo, che così ha potuto ricongiungersi con la figlia, arrivata subito dopo presso la sede della Polizia Locale per riabbracciare il padre e portarlo con sé a casa.

