Traffico da incubo a Roma per le chiusure del G20: disagi e zone off limits, i romani si lamentano Tra strade chiuse, cortei infiniti di macchine presidenziali, linee di bus deviate, quello di oggi sarà un pomeriggio difficile per i romani. Gli eventi ufficiali del G20 inizieranno domani, ma già da oggi mezza Roma è paralizzata a causa degli incontri bilaterali tra i Capi di Stato e di Governo e degli spostamenti dei cortei delle delegazioni.

A cura di Enrico Tata

Gli eventi ufficiali del G20 non sono ancora iniziati e già Roma è in difficoltà, almeno dal punto di vista del traffico. Tra strade chiuse, cortei infiniti di macchine presidenziali, linee di bus deviate, quello di oggi sarà un pomeriggio difficile per i romani. La speranza è che domani e dopodomani, giorni in cui si svolgerà effettivamente il vertice delle venti economie mondiali più forti, le chiusure stradali non siano così traumatiche per la circolazione automobilistica, complice anche il ridotto flusso veicolare nei giorni del fine settimana.

G20, tutta Roma coinvolta: traffico in tilt

Le riunioni si svolgeranno tutte alla Nuvola di Fuksas all'Eur e il media center è stato allestito al Palazzo dei Congressi. Il G20, però, coinvolgerà in pratica tutta Roma, perché i Capi di Stato e di Governo ospiti con le loro famiglie e le loro delegazioni dormono in quasi tutti gli hotel di lusso della Capitale, che si trovano in diversi quartieri del centro città. Oltre a questo, sono previsti eventi collaterali, come la visita alle Terme di Diocleziano, zona Termini, la cena al Quirinale e la colazione in Campidoglio con il sindaco Gualtieri. Inoltre già il passaggio della delegazione di Joe Biden è un evento traumatico per il traffico in sé, dato che il presidente statunitense si muove con al seguito una trentina di automobili di scorta dalla residenza temporanea di Villa Taverna. Oggi è già andato in Vaticano dove è stato ricevuto da papa Francesco, poi si è recato al Quirinale e successivamente ha incontrato il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. In serata incontrerà il presidente francese Macron all'Ambasciata di Francia. Tutti questi spostamenti e questi incontri collaterali causeranno probabilmente disagi al traffico, ma anche ai pendolari e ai pedoni nel pomeriggio e nella tarda serata di oggi (anche se il grosso delle chiusure scatterà soltanto nella giornata di domani).