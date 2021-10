G20 a Roma, oggi scattano zone rosse e chiusure: stop a dodici fermate della metropolitana Scattano oggi, venerdì 29 ottobre, le chiusure e i divieti di sosta in vista del G20 che si terrà a Roma il 30 e il 31 ottobre. Cinque le aree di sicurezza previste, con zone rosse molto ampie, migliaia gli agenti delle forze dell’ordine in campo per il summit, che si terrà al Centro Congressi della Nuvola all’Eur.

Già nei giorni scorsi si erano verificate chiusure e divieti di sosta per le visite e le cerimonie in vista del G20. Da oggi, e fino a domenica 31 ottobre, scattano zone rosse e divieti, quelli più stringenti, per il summit che si terrà al Centro congressi della Nuvola sabato 30 e domenica 31 ottobre. Chiuse anche dodici fermate della metropolitana, con conseguenti disagi per i cittadini che faticheranno a muoversi per la città di Roma. Altissima l'allerta, con migliaia di agenti delle forze dell'ordine a presidiare la zona dove si terrà il vertice, nella quale saranno impiegati anche cecchini e droni.

G20, il presidente Usa Joe Biden atterrato a Roma

Nella capitale intanto è arrivato Joe Biden. L'Air Force One del presidente americano è già atterrato nelle scorse ore. Insieme a Biden, anche il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan. Il presidente Usa incontrerà oggi il Papa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premieri Mario Draghi. Poi è previsto un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

Le zone rosse istituite per il G20

Sono cinque le aree di massima sicurezza istituite a Roma per il G20. La prima è nella zona della Nuvola, dalle ore 19 del 29 ottobre a cessate esigenze del 31 ottobre, ore 22 circa. Al suo interno non si potrà entrare con mezzi propri, e si potrà circolare solo con un badge identificativo. Oltre al traffico veicolare, ci saranno limitazioni pure al passaggio dei pedoni. Le altre zone di massima sicurezza saranno istituite intorno al Quirinale, alle Terme di Diocleziano, a Fontana di Trevi e alle zone limitrofe a essa.

Le strade chiuse nell'area della Nuvola

Dalle 19 di venerdì 29 ottobre fino al 31 ottobre saranno chiuse le carreggiate centrali della Colombo in entrambe le direzioni nel tratto tra via Laurentina e viale dell'Umanesimo. Chiusa anche la corsia centrale della Colombo in direzione Grande Raccordo Anulare, dallo svincolo per l'Hotel Sheraton a viale America. Chiusi anche gli svincoli del viadotto della Magliana verso la Colombo in direzione Gra, viale dell'Artigianato, viale dell'Industria, viale dell'Agricoltura, viale della Civiltà del Lavoro (da viale Beethoven alla Colombo), viale Europa e viale America (entrambi da viale Beethoven alla Colombo), viale dell'Arte (da viale dell'Aeronautica a viale della Musica), viale Africa (da viale dell'Arte alla Colombo). Chiusure su viale della Musica, al quale non si potrà accedere da via Laurentina, mentre all'incrocio con via Luigi Perna ci sarà l'obbligo di svolta a destra.

Chiuse 12 fermate metro per il G20 a Roma

Non solo transito veicolare e pedonale. Per il G20 è stata disposta la chiusura di dodici fermate della metropolitana di Roma. Sabato saranno chiuse le fermate metro di Termini, sia sulla linea A sia sulla linea B, Repubblica, Barberini, Spagna, Flaminia, Circo Massimo, Colosseo, Castro Pretorio e Cavour. Sempre sabato sarà chiusa anche via Nazionale dalle 18. Consentito solo il transito a piedi ma dopo un filtraggio. Nei giorni 30 e 31 ottobre, saranno chiuse le stazioni metro B Eur Magliana, Eur Palasport. Eur Fermi e Laurentina. Riapriranno alle 6 del primo novembre. I treni della metro B termineranno la corsa a Marconi e i treni della ferrovia regionale Roma – Lido non effettueranno fermata ad Eur Magliana.