Pubblicato l’elenco di tutte le aree di massima sicurezza e le strade chiuse per il G20 di Roma È stato reso noto l’elenco di tutte le aree di massima sicurezza e le strade chiuse per il G20. Gli eventi ufficiali si terranno nei giorni di sabato 30 e domenica 31 ottobre al Roma Convention Center -La Nuvola dell’Eur. Altre zone rosse di massima sicurezza verranno allestite in altri luoghi che ospiteranno eventi collaterali del G20, come la visita alle Terme di Diocleziano e la cena al Quirinale.

A cura di Enrico Tata

La questura di Roma ha pubblicato l'elenco di tutte le aree di massima sicurezza e le strade chiuse per il G20. Gli eventi ufficiali si terranno nei giorni di sabato 30 e domenica 31 ottobre al Roma Convention Center -La Nuvola dell'Eur, ma le chiusure scatteranno in tutta Roma per garantire la sicurezza per gli eventi collaterali, come gli incontri e la cena al Quirinale, e per gli spostamenti dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20.

G20 Roma, previste cinque aree di massima sicurezza

In particolare ci saranno cinque aree di massima sicurezza. Ci sarà una larga zona rossa nei dintorni della Nuvola e del Palazzo dei Congressi, dove è stato allestito il Media Center, ma ci saranno aree strettamente sorvegliate anche in altre quattro zone della città: l'area del Quirinale, delle Terme di Diocleziano e della Stazione Termini.

Zona rossa intorno alla Nuvola all'Eur

La prima area di massima sicurezza sarà nella zona della Nuvola, dalle ore 19 del 29 ottobre a cessate esigenze del 31 ottobre, ore 22 circa. È stato pubblicato anche l'elenco dei varchi di accesso all'area e una mappa della zona rossa.

Terme di Diocleziano e Quirinale blindati per il G20

Per la visita dei Capi di Stato alle Terme di Diocleziano e per la cena al Palazzo del Quirinale, la questura di Roma ha predisposto un'area di rispetto nella zona della stazione Termini e del Quirinale. Queste le vie comprese in quest'area: Piazza dei Cinquecento – Via Marsala – Via Vicenza – Via dei Mille – Piazza Indipendenza – Via Goito – Via Cernaia – Via Pastrengo – Via XX Settembre – Largo S . Susanna – Piazza San Bernardo – Via XX Settembre – Via del Quirinale – Via dei Giardini – Via del Traforo – Via delle Scuderie – Vicolo Scanderberg – Via della Dataria – Piazza del Quirinale – Via XXIV Maggio – Largo Magnanapoli – Via Nazionale – Via Napoli – Piazza B . Gigli – Via Torino – Via Cavour – Via Giolitti – Piazza dei Cinquecento.

Oltre all'area di rispetto, ci saranno anche due zone di massima sicurezza, una intorno al Quirinale e una intorno alle Terme di Diocleziano. La seconda sarà attiva dalle ore 13 alle ore 21 di sabato 30 ottobre e comprenderà le seguenti vie: Piazza della Repubblica – Via delle Terme di Diocleziano – Largo di Villa Peretti – Piazza dei 500 – Via Volturno – Via Cernaia – Via Pastrengo – Via Parigi – Via V. Emanuele Orlando – Piazza della Repubblica.

Un'altra area di massima sicurezza, come detto, sarà allestita dalle ore 13 alle ore 21 del 30 ottobre intorno al Quirinale. Queste le vie interessate: Piazza del Quirinale – Via XXIV Maggio – Largo Magnanapoli – Via del Quirinale sino a Via Ferrara – Via della Dataria altezza scalinata di che conduce in Piazza del Quirinale.

Area di massima sicurezza intorno alla Fontana di Trevi

Ci saranno infine un'area di rispetto e un'area di massima sicurezza intorno alla Fontana di Trevi. Per quanto riguarda l'area di rispetto (in azzurro nella mappa) sono previste queste vie: via Cesare Battisti – Via IV Novembre – Largo Magnanapoli – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Traforo – Via dei Serviti – Via degli Avignonesi – Via IV Fontane – Piazza Barberini.

Dalle ore 19 fino a cessata esigenza del 30 ottobre ci sarà un'area di massima sicurezza in queste strade limitrofe alla Fontana di Trevi: via della Stamperia, altezza Piazza dell’Accademia di San Luca, Piazza di Trevi (angolo Via del Lavatore) – Via di San Vincenzo – Piazza di Trevi (angolo Via delle Muratte) – Piazza dei Crociferi – Via del Tritone (angolo Via Poli) Area di Rispetto Piazza Barberini – Via del Tritone – Largo del Tritone – Via dei Due Macelli – Via di Capo Le Case – Via di S . Andrea delle Fratte – Via del Bufalo – Via del Pozzetto – Via di S . Claudio.