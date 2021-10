G20 a Roma, allerta massima all’Eur: come cambia la viabilità, tra metro chiuse e divieti di sosta Da oggi fino al 31 ottobre, ci saranno chiusure e temporanei divieti di sosta non solo nell’area dell’Eur, dove si svolgerà il G20, ma anche nelle zone dove si terranno visite e cerimonie. Alcune fermate della metro B saranno chiuse nei giorni del summit, ma divieti di sosta in alcune strade saranno in vigore già da oggi.

A cura di Natascia Grbic

Zona rossa a Roma e forti limitazioni alla viabilità cittadina in vista del G20 in programma per il 30 e 31 ottobre all'Eur. Sono stati disposti divieti di transito e parcheggio in diverse aree limitrofe alla zona in cui si terrà il summit, ma anche in altre parti di Roma dove sono previste – già da oggi – visite e cerimonie. Regole stringenti che saranno adottate fino alla fine del G20, e il cui rispetto sarà garantito da migliaia di agenti delle forze dell'ordine che in quei giorni saranno mobilitati in tutta l'area.

Summit G20, le strade con divieto di sosta

All'interno della zona rossa non può circolare nessuno, tranne chi sarà provvisto di badge identificativo. In ogni caso è fatto divieto di accedervi con mezzi privati. La prima limitazione al traffico avverrà oggi, domenica 24 ottobre, con il divieto di sosta nell'area di piazza Santi Apostoli. Il 25 ottobre il divieto riguarderà invece l'area di Palazzo Spada, a piazza Capo di Ferro. Da mercoledì 27 ottobre, intorno alla Nuvola, non si potrà sostare in viale Europa, tra via Colombo e viale Shakespeare, sulla laterale della Colombo, tra viale Europa e viale Asia, in viale Asia, tra la Colombo e viale Shakespeare, e in viale Shakespeare, tra viale Europa e viale Asia. Dal 28 ottobre c'è il divieto di sosta nell'area intorno a via Ciro il Grande per l'evento che si terrà il 29 nel Salone delle Fontane. Sempre il 29, ci saranno divieti di sosta nei pressi di Palazzo Chigi e del Quirinale, mentre il 30 a piazza della Repubblica, tra via Cernaia, via Volturno, via delle Terme di Diocleziano e piazza dei Cinquecento, mentre il 31 tra piazza Barberini, via del Tritone e in tutte le strade che portano a Fontana di Trevi. Il 30 divieti di sosta anche in via della Stazione Vaticana e a via di San Gregorio, e saranno disposte temporanee chiusure al traffico tra via di Villa Betania e via delle Fornaci, sull'Aurelia Antica.

Il 30 e 31 ottobre sospese fermate metro A e B

Non solo divieto di sosta nelle strade limitrofe al summit del G20 e in quelle dove si terranno le cerimonie. Il 30 ottobre la fermata metro di Repubblica rimarrà chiusa, e non si potrà accedere alla fermata metro di Termini da piazza dei Cinquecento. Sospese temporaneamente per la durata del summit anche le fermate della linea B Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina.