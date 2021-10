Roma blindata per il G20, il lunghissimo corteo di Joe Biden con 30 macchine paralizza mezza Roma Il lunghissimo corteo di Joe Biden ha dovuto percorrere mezza Roma da villa Taverna fino al Vaticano. Il passaggio della lunga coda di automobili ha causato la chiusura di alcune strade creando inevitabili ripercussioni sul traffico in tutta la zona. Gli incontri del presidente Usa proseguiranno nel pomeriggio e in serata.

A cura di Enrico Tata

Per scortare il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden, arrivato a Roma nella notte per partecipare al G20, è stato organizzato un lunghissimo corteo di automobili. Dall'aeroporto di Fiumicino almeno trenta macchine, tra auto nere dello staff del presidente e volanti della polizia, hanno accompagnato la delegazione statunitense fino a Villa Taverna, residenza dell'Ambasciatore che si trova in viale Gioacchino Rossini, quartiere Pinciano. Questa mattina il corteo ha sfilato per le strade di Roma per accompagnare il presidente, sua moglie, Jill Biden, e una nutrita rappresentanza del governo a stelle e strisce, a un'udienza concessa da papa Francesco in Vaticano. Il presidente Biden è arrivato a mezzogiorno nel Cortile San Damaso in Vaticano. Si tratta del secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo John Fitzgerald Kennedy. Quella di oggi è la 31esima udienza concessa da un Papa a un presidente Usa.

Altri incontri nel pomeriggio per Biden, possibile traffico in centro

La giornata di Biden, e del suo corteo, continuerà con un incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, previsto per le 15.20. In seguito è in programma un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. A Roma Biden è accompagnato dalla first lady Jill, dal segretario di Stato, Antony Blinken, e dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan.

Traffico in tilt ai Parioli per il corteo di Biden

Come detto, il corteo di Biden ha dovuto percorrere mezza Roma da villa Taverna fino al Vaticano. Il passaggio della lunga coda di automobili ha causato la chiusura di alcune strade creando inevitabili ripercussioni sul traffico. Si sono registrati infatti incolonnamenti tra piazza Ungheria e piazza Pitagora, con code anche sul Muro Torto. Probabili disagi in centro anche in serata, mentre domani, a causa della diminuzione del traffico nel fine settimana, i disagi potrebbero essere più contenuti.