Non il Portogallo, non la California, non l'Australia: ma Torvajanica nel Lazio. Secondo quanto si legge su un articolo del Financial Times, il paradiso del surf è ‘ad appena un salto da Roma'. E così viene consigliato ai turisti, oltre a godere delle bellezze della città eterna, di mettere sulla stiva dell'aereo anche la tavola da surf per andare a cavalcare le onde del litorale laziale. "Questa parte d’Italia – si legge nell'articolo – con tutta la sua arte più il cibo e i suoi panorami da levarti il fiato, non è una logica destinazione per il surf. Eppure appena fuori città c’è una lunga spiaggia esposta alle onde lunghe che vengono da tutte le direzioni e che, nei giorni giusti, regala un sacco di divertimento per i surfisti". Secondo quanto riportato dal Finalcial Times, i punti in cui andare a fare surf sono circa una ventina su una lunghezza di quindici chilometri da Tovajanica fino a Ostia. "Se le onde sono modeste a confrontarle con quelle, diciamo, del Sud-est Asiatico o dell’America Latina, la cosa non ha impedito ad una comunità di surfisti entusiasti di farne il loro ritrovo", continua l'articolo.

Quando fare surf? Il periodo va da marzo a settembre

E infatti il litorale laziale è pieno di scuole di surf che lavorano tutto l'anno per insegnare questo sport ad adulti e bambini. E di appassionati della tavola che si alzano la mattina presto per andare a cavalcare le onde anche prima di andare al lavoro. Quanti vostri amici hanno questa passione? Scommettiamo tanti. E nonostante alcuni puristi del surf (e del kite, come di altri sport acquatici) ritengano che il litorale laziale non sia adatto per queste discipline, sono sempre di più le persone che apprezzano la costa di Torvajanica (quasi) quanto quella di Tenerife. Ma qual è il periodo migliore per fare surf? Nel Lazio si va da settembre a marzo, quando i venti soffiano più forti e le onde possono arrivare anche a cinque metri di altezza. Non le onde gigantesche che siamo abituati a vedere in altri posti del mondo, ma sicuramente un'altezza dignitosa. Perfetta soprattutto per imparare.